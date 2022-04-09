ÖZET | Beşiktaş - Alanyaspor maç sonucu: 4-1

Süper Lig'in 32. haftasında Avrupa Kupaları'nı hedefleyen iki takımın mücadelesinde Beşiktaş ile Alanyaspor karşılaştı. Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı ilk maçta Trabzonspor 'dan 1 puan çıkaran Kara Kartal taraftarı önünde kazanmayı amaçladı. Alanyaspor'da ise hedef galibiyet serisini devam ettirmekti. Maça Beşiktaş golle başladı. Siyah beyazlılar 2. dakikada Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor, 23. dakikada Efecan Karaca'nın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Beşiktaş bu gole hızlı bir cevap verdi ve 25'te Josef'le bir kez daha öne geçti: 2-1. Beşiktaş 43. dakikada Batshuayi'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi. Beşiktaş 78. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle skoru 4-1'e getirdi. Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.





MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Karşılaşmaya ev sahibi Beşiktaş başladı.

⚽ GOL | 2' Beşiktaş, Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Rachid Ghezzal, savunma arkasına sarkan Batshuayi'ye pasını gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Belçikalı golcü topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda Beşiktaş'ın bu sezon bulduğu en erken gol oldu.

⏱ 9' Beşiktaş penaltı bekledi. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen ortada savunmadan gelen Domagoj Vida yerde kaldı. Hırvat futbolcu penaltı bekledi ancak hakem Volkan Bayarslan oyunu devam ettirdi.

⚽ GOL | 23' Alanyaspor, 23. dakikada Efecan Karaca'nın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Candeias, savunma arkasına sarkan Tayfur'a pasını gönderdi. 29 yaşındaki futbolcu penaltı noktası üzerindeki Efecan'a yerden pas gönderdi. Milli futbolcu gelişine şutunu çıkardı ve Ersin Destanoğlu'nu mağlup etti.

⚽ GOL | 25' Beşiktaş, Josef de Souza'nın golüyle yeniden öne geçti: 2-1. Sol kanattan gönderilen ortada Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına gelen topa gelişine Rosier vurdu. Arka direğe doğru giden top Josef'in önünde kaldı. Brezilyalı futbolcu boş pozisyonda şutunu attı ve topu filelere göndererek takımını bir kez daha öne geçirdi.

⏱ 28' Alanyaspor, yeniden eşitliği yakalamaya çok yaklaştı. Savunmadan Novais, uzun bir pasla Efecan Karaca'yı kaçırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan milli futbolcu topu kontrol ettikten sonra aşırma bir vuruş gerçekleştirdi ancak top üst ağlarda kaldı.

⚽ GOL | 43' Beşiktaş, Batshuayi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Ceza sahası çizgisinin sağ dış çaprazında Valentin Rosier, içeriye doğru ortasını gönderdi. Göğsüyle topu önüne alan Batshuayi, kaleci Marafona'nın solundan topu filelere göndererek kendisinin 2 takımının 3. golüne imza attı.

⏱ 46' Beşiktaş'ta Welinton, rakibine yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü. Ceza sınırında olan Brezilyalı futbolcu bu kartı sonrasında Giresunspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

⏱ 64' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Siyah beyazlıların tehlikeli geldiği atakta Josef de Souza ceza sahasının sol dışından şutunu attı. Alanyaspor savunması uzaklaştırdı. Ghezzal'in önünde kalan topu Cezayirli kontrol ettikten sonra çalımını attı. Şutunu çekti ancak son anda Marafona çeldi. Top tam kornere çıkacakken N'Koudou yetişti, kaleye paralel bir şut çıkardı, orada bulunan Güven Yalçın boş pozisyonda topa dokunamadı. Siyah beyazlılar net pozisyonu gole çeviremedi.

⏱ 65' Pozisyon sonrasında Weinton'un yerde kalması üzerine maçı durdurmadığı için hakem Volkan Bayarslan'a tepki gösteren Valerien Ismael, sarı kart gördü.

⚽ GOL | 78' Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golüyle durumu 4-1'e getirdi. Sol kanatta Rıdvan Yılmaz, savunma arkasına koşu yapan Güven'e yerden pasını gönderdi. Genç futbolcu topu kontrol ettikten sonra uzak köşeye bıraktı ve skoru 4-1'e getirdi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Samet Çiçek xx, Kamil Çetin xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Welinton xx (Necip Uysal dk. 84 ?), Vida xx, Montero xx, Valentin Rosier xxx, Josef de Souza xxx, Can Bozdoğan xx, Rıdvan Yılmaz xxx (Umut Meraş dk. 84 ?), Rachid Ghezzal xxx (Miralem Pjanic dk. 75 x), Alex Teixeira xx (Kevin N'Koudou, dk. 64 x), Michy Batshuayi xxx (Güven Yalçın dk. 64 xx)

Yedekler: Emre Bilgin, Atiba, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Emirhan İlkan

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Alanyaspor: Marafona x, Juanfran x, Fatih Aksoy x, Furkan Bayır x, Borja x, Novais x (Wilson Eduardo dk. 68 x), Efkan Bekiroğlu x (Leroy Fer dk. 80 ?), Umut Güneş x (Emre Akbaba dk. 57 x), Efecan Karaca xx, Tayfur Bingöl x, Candeias x (Oğuz Aydın dk. 57 x)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Awaziem, Emirhan Aydoğan, Milunovic, Miha Mevlja

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Michy Batshuayi (dk. 2 ve 43), Josef de Souza (dk. 25), Güven Yalçın (dk. 78) (Beşiktaş), Efecan Karaca (dk. 23) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Welinton, Michy Batshuayi, Valerien Ismael(Beşiktaş)