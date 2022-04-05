(ÖZET) Benfica - Liverpool maç sonucu: 1-3

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları bugün başladı. Portekiz ekibi Benfica sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. Heyecan dolu mücadeleden Liverpool 3-1'lik skorla ayrılarak tur için avantajı kaptı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Konate, 34. dakikada Mane ve 88. dakikada Luis Diaz kaydetti. Benfica'nın golünü ise 49. dakikada Nunez attı.

Maçtan dakikalar

5'| Robertson'un sol kanttan yaptığı ortada ceza sahasında topa yükselen Keita vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

8'| Sol kanattan gelişen Liverpool atağında Diaz yerden ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Mohamed Salah topu kontrol etmek isterken seken top kaleci Vlachodimos'ta kaldı.

12'| Naby Keita'nın ceza sahası içerisinde şutunu gönderdi, kaleci Vlachodimos topu çıkarmayı başardı. Dönen topta Alexander Arnold vuruşunu yaptı, kaleci yine gole izin vermedi.

GOL | Liverpool 17. dakikada Konate'nin golüyle 1-0 öne geçti. Robertson'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa yükselen Konate, kafa vuruşunu yaptı. Yerden seken top ağlara gitti.

23'| Benfica'da sol kanattan ceza sahasına giren Everton, şutunu gönderdi. Top yan ağlarda kaldı.

27'| Sol taraftan ceza sahasına giren Robertson ortasını yaptı. Arka direkte boş durumda olan Mohamed Salah, kafa vuruşunu yapmak istedi ancak top yıldız futbolcunun üzerinden dışarı çıktı.

GOL| Liverpool 34. dakikada Sadio Mane'nin golüyle farkı 2'ye yükseltti. Alexander Arnold'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Luis Diaz topu Mane'ye doğru indirdi. Senegalli golcü vuruşunda topu ağlara gönderdi.

39'| Liverpool'da Luis Diaz ceza sahasının dışından şutunu gönderdi. Top yandan auta çıktı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

GOL| Benfica 49. dakikada Nunez'in golüyle farkı 1'e indirdi. Silva'nın sağ kanattan içeriye gönderdiği topu kontrol eden Nunez, uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı.

52'| Benfica yeniden Nunez ile etkili geldi. Uruguaylı futbolcunun ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta çıktı.

60'| Benfica gole çok yaklaştı. Ceza sahasına giren Everton'ın şutunda kaleci Allison gole izin vermedi.

67'| Savunma arkasına sarkan Nunez, ceza sahasına doğru yöneldi. Uruguaylı golcü Van Dijk ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Maçın hakemi devam kararı verdi.

77'| Rafael Silva ceza sahası içi sağ çaprazından topu içeriye çevirdi. Liverpool savunması topu uzaklaştırdı.

82'| Liverpool'da Henderson'un sağ kanattan ceza sahasına doğru ortasında Luis Diaz vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

GOL | Liverpool, 88. dakikada Luis Diaz'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Keita'nın derin pasında savunma arkasına sarkan Luis Diaz topla buluştu. Kaleciyi çalımlayan Diaz topu ağlara gönderdi.

MAÇ SONUCU | Mücadele Liverpool'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Benfica - Liverpool 11'ler

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Silva, Everton, Ramos, Nunez

Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Keita, Thiago, Mane, Salah, Luis Diaz

Yarın ise Chelsea-Real Madrid ve Villarreal- Bayern Münih karşılaşmaları oynanacak. Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.