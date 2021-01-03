ÖZET | Benevento - Milan maç sonucu: 0 - 2

Serie A'da lider olarak yoluna devam eden Milan deplasmanda Benevento'yu 2-0 mağlup etti ve serisini sürdürdü. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika görev yaptığı maçta konuk ekip adına golleri Kessie (p) ve Leao kaydetti

﻿﻿Milan böylece üst üste 17 maçta iki ve üzerinde gol atmayı başardı. Pioli yönetimindeki takım, çarşamba günü Juventus'a da iki veya daha fazla gol atmayı başarırsa Barcelona'nın 1948'de kırdığı 18 maçlık rekoru egale edecekler