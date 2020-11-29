ÖZET | Benevento - Juventus maç sonucu: 1-1

Benevento'daki Ciro Vigorito stadında oynanan müsabakanın 21. dakikasında konuk ekip, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile üstünlüğü yakaladı: 0-1. Ev sahibi Benevento ise 45+3. dakikada Gaetano Letizia ile skorda yeniden dengeyi sağladı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu arada, Juventuslu Morata, 90+7. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 1-1 bitmesiyle iki takım da 1’er puana razı oldu. Böylece Juventus, puanını 17’ye çıkartarak, puan tablosunda 5. basamakta kaldı. Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo dinlendirildiği için bu maçta forma giymedi.