ÖZET | Belçika - Yunanistan maç sonucu: 1-1

EURO 2020'ye hazırlanan ve turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika, özel maçta Yunanistan ile karşılaştı. Belçika'da oynanan mücadele karşılıklı gollerle berabere sona erdi.

Mücadelenin ilk golü 20. dakikada Belçikalı Thorgan Hazard'dan geldi. Yunanistan bu gole 66. dakikada Georgios Tzavellas ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Yunanistan'da Fenerbahçeli Dİmitrios Pelkas, 60. dakikada oyuna girerken Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas 90 dakika forma giydi.

EURO 2020'de B Grubu'nda bulunan Belçika, turnuvadaki ilk maçını 12 Haziran'da Rusya ile oynayacak.