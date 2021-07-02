(ÖZET) Belçika - İtalya maç sonucu: 1-2 | EURO 2020

Belçika ile Türkiye’nin grubundan lider olarak çıkan İtalya, yarı finale kalmak için karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan ve Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiği erken final nefesleri kesti. 31. dakikada Nicolo Barella skor perdesini açtı, 44. dakikada Lorenzo Insigne harika golüyle farkı 2'ye çıkardı.

45+2'de Belçika, Romelu Lukaku'nun penaltısıyla farkı 1'e indirdi ve ilk 45 dakika İtalya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve sahadan 2-1 galip ayrılan İtalya, yarı final biletini kaptı. İtalya, yarı finalde 6 Temmuz Salı günü Wembley'de İspanya ile kozlarını paylaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL İPTAL | 13' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Insigne öne geçti. Yıldız orta sahanın yaptığı orta Belçika savunmasından sekti. Bonucci, önünde kalan topu ağlarla buluşturdu ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

22' Belçika gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla harika bir şut gönderen Kevin de Bruyne, Gianluigi Donnarumma'yı geçemedi. İtalyan eldiven, son anda topu çelmeyi başardı ve kalesini gole kapattı.

26' Yarı sahasından topla buluşan ve harika bir çalımla topu süren De Bruyne, sağ kanattan koşu yapan Lukaku'ya pasını aktardı. Ceza sahasına giren yıldız forvet, uzak köşeye yerden vurdu, Donnarumma son anda topa uzanmayı başardı.

27' Insigne'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

GOL | 31' Skor perdesini Nicolo Barella açtı. Belçika savunmasının hatasında topla buluşan Barella, ceza sahası içinde Vermaelen ve Vertonghen'den harika sıyrıldı, çaprazdan şutunu attı. Thibaut Courtois'yı geçen top ağlarla buluştu ve İtalya öne geçti.

41' İtalya, Federico Chiesa'nın ceza sahası dışından yaptığı ayak içi vuruşla 2. gole çok yaklaştı. Courtois'yı geçen top direğin hemen yanından auta çıktı.

GOL | 44' Sol kanatta topla buluşan Insigne, Tielemans'tan sıyrıldı ve ceza sahasına doğru katetti. Harika bir ayak içi vuruş yapan İtalyan hücumcu, Courtois'yı çaresiz bıraktı ve top ağlarla buluştu.

GOL | 45+2' Art arda yenilen gollerin ardından İtalya'ya yanıt vermek isteyen Belçika, penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Jeremy Doku, ceza sahasına girmek isterken Giovanni Di Lorenzo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve Sloven hakem Slavko Vincic beyaz noktayı gösterdi. VAR incelemesinin ardından penaltı kararı onaylandı. Topun başına geçen Lukaku, golü attı ve Belçika farkı 1'e indirdi.

46' Sol kanadı etkili kullanan Jeremy Doku, Giovanni Di Lorenzo'dan sıyrıldı ve çizgiye iner inmez ortasını yaptı. Donnarumma, Lukaku'dan önce topu kontrol etmeyi başardı.

57' Belçika ceza sahasında topla buluşan Jorginho, Kevin de Bruyne'nin müdahalesiyle yerde kaldı. İtalyan futbolcular penaltı beklerlen Vincic, oyunu devam ettirdi.

61' Belçika tehlikeli geldi. Doku'nun ara pasına hareketlen De Bruyne, arka direğe koşu yapan Lukaku'ya pasını aktardı. Yıldız forvetin şutunda araya giren Spinazzola, gole izin vermedi.

66' Insigne'nin Belçika savunmasının arkasına gönderdiği muhteşem ara pasa hareketlenen Spinazzola'nın gelişine yaptığı vuruş kaleyi tutmadı.

70' Belçika yükleniyor. Chadli'nin sol çaprazdan yaptığı vuruş savunmadan sekti, Lukaku ve Hazard, müsait durumda topa dokunamayınca Belçika çok net bir fırsattan yararlanamadı.

80' Leonardo Spinazzola sakatlanmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Turnuvanın yıldızlarından olan Spinazzola, sedyeyle saha dışına çıkarıldı ve oyuna Emerson dahil oldu.

84' Belçika'nın 19 yaşındaki yıldızı Jeremy Doku, İtalya savunmasından teker teker sıyrıldı ve kendisine şut açısı yarattı. Ceza sahası dışından şutunu atan genç oyuncu, çerçeveyi bulamadı.

Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiği 90 dakika İtalya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İtalya, yarı finalde 6 Temmuz Salı günü Wembley'de İspanya ile karşı karşıya gelecek.