(ÖZET) BB Erzurumspor - Beşiktaş maç sonucu: 3-2

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında BŞB Erzurumspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maçın son bölümünde goller üstüste gelirken Erzurumspor karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve rövanş için avantaj elde etti.

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İki takımın maç kadroları:

BB Erzurumspor:

Kayacan Erdoğan - Merthan Açıl - Osman Çelik - Mahamadou Ba - Hasan Ayaroğlu - İbrahim Akdağ - Yusuf Emre Gültekin - Batuhan Artarslan - Jugurtha Hamroun - Oltan Karakullukçu - Rashad Muhammed

Yedekler:

Batuhan Ünsal - Aykut Demir - Mücahit Albayrak - Serdar Yıldırım - Hamza Budak - Emrah Başsan - Mickael Pote

Beşiktaş:

Loris Karius - Caner Erkin - Victor Ruiz - Pedro Rebocho - Domagoj Vida - Mohamed Elneny - Abdoulay Diaby - Necip Uysal - Oğuzhan Özyakup - Georges-Kevin N'Koudou - Umut Nayir

Yedekler:

Utku Yuvakuran - Enzo Roco - Rıdvan Yılmaz - Kartal Kayra Yılmaz - İlkay İşler - Tyler Boyd - Güven Yalçın