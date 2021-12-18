(ÖZET) Bayern Münih - Wolfsburg maç sonucu: 4-0
Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Wolfsburg'u ağırlayan Bayern Münih sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrılmayı başardı. Karşılaşmada fileleri havalandıran Robert Lewandowski, Gerd Müller'in rekorunu kırarak tarihe geçti.
Bundesliga'nın 17. haftasında Bayern Münih, Wolfsburg'u konuk etti. Sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrılan Bayern Münih, ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Müller, 57. dakikada Upamecano, 59. dakikada Sane ve 87. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
Bu sonuçla puanını 43'e yükselten Bayern Münih, ligdeki liderliğini devam ettirdi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Wolfsburg ise 20 puanda kaldı.
Robert Lewandowski tarihe geçti
Karşılaşmanın 87. dakikasında fileleri havalandıran Robert Lewandowski, bir takvim yılı içinde Bundesliga'da 43 gol atarak Gerd Müller'in bu alandaki 49 yıllık rekorunu kırarak tarihe geçti.