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ÖZET | Bayern Münih - Wolfsburg maç sonucu: 2-1

Bayern Münih, sahasında Wolfsburg’u Robert Lewandowski’nin golleriyle 2-1 yendi - Bayer Leverkusen deplasmanda Köln’ü 4-0 yenerek liderliğini korudu.

17 Aralık 2020, Perşembe 09:47 Son Güncelleme:
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ÖZET | Bayern Münih - Wolfsburg maç sonucu: 2-1

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Wolfsburg’u 2-1 yendi. Bayern Münih, Bundesliga’nın 12. haftasında Allianz Arena’da Wolfsburg’u konuk etti.

Wolfsburg’un 5. dakikada Maximilian Philipp’in attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih, bu gole 45 1. dakikada Robert Lewandoski’nin golüyle cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 50. dakikada Lewandowski ile bir gol daha bularak 2-1 öne geçti.

Müsabakada başka gol olmadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

BERLİN (AA)

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