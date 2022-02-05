(ÖZET) Bayern Münih - RB Leipzig maç sonucu: 3-2

Almanya Bundesliga'nın 21. hafta mücadelesinde Bayern Münih sahasında RB Leipzig'i konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadeleden Bayern Münih 3-2'lik galibiyet ile ayrıldı.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip Bayern Münih hızlı başladı ve 12. dakikada Thomas Müller'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip RB Leipzig ise 27. dakikada Andre Silva ile skora dengeyi getirdi. 44. dakikada Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski sahneye çıktı ve Bayern'i 2-1 öne taşıdı. İlk yarı Bayern Münih'in 2-1'lik üstünlüğü ile geçilirken RB Leipzig 53. dakikada Nkunku ile tekrardan skora eşitliği getirdi. 58. dakikada Gvardiol'un kendi kalesine attığı gol ise karşılaşmada sonucu belirledi. Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Bayern Münih 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte Bayen Münih puanını 52'ye yüksletti ve ligdeki liderliğini sürdürdü. RB Leipzig ise 31 puanda kaldı.



