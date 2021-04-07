ÖZET | Bayern Münih - PSG maçı sonucu: 2-3
PSG, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde kaybettiği Bayern Münih'i deplasmanda 3-2 yendi ve yarı final yolunda büyük avantaj yakaladı. Bayern Münih'te takımın gol yükünü çeken Robert Lewandowski'nin yokluğu çok aranırken Mbappe attığı iki golle tıpkı Barcelona deplasmanı gibi avantajı getirdi. PSG kalecisi Navas ise maçın kahramanlarından biri oldu
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı dev bir maça sahne oldu. Almanya'da zaman zaman kar yağışı altında oynanan maçta PSG deplasmanda Bayern Münih'i 3-2 yendi. Geçen sezon finalde kaybettiği Bayern Münih karşısında Mbappe (2) ve Marquinhos ile sonuca giden PSG tur için avantaj yakaladı
Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi'nde 19 maç sonra kaybederken hem Gnabry hem de Lewandowski'yi aradı. Bayern adına golleri Choupo-Moting ve Müller kaydetti
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Camp Nou'da 3 gol, Allianz Arena'da 2 gol: Mbappe şov
Mbappe, son 16 turunda Barcelona deplasmanında 3 gol atıp tarihi bir performans sergilemiş ve turun anahtarı olmuştu. Yıldız oyuncu bu kez Bayern deplasmanında 2 gol atıp takımını sırtladı
Keylor Navas ise kalesine gelen 12 şutun 10 tanesini çıkarıp önemli bir performans gösterdi. Bayern Münih maçı 31 şut ve 15 kornerle tamamladı.
Teknik direktör Hansi Flick, Bayern Münih’in başında Devler Ligi’ndeki ilk yenilgisini yaşadı. İki takım arasındaki rövanş maçı, 13 Nisan Salı günü Parc des Princes Stadı’nda oynanacak