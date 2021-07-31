ÖZET | Bayern Münih-Napoli maç sonucu: 0-3
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bayern Münih, özel maçta İtalyan ekibi Napoli'ye 3-0 mağlup oldu. Böylece Münih temsilcisi, yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann ile dördüncü maçında da galibiyetle tanışamadı.
Alman devi Bayern Münih'e hazıtrlık maçında soğuk duş. Napoli ile karşılaşan Bavyera ekibi, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
İtalyan ekibine galibiyeti getiren goller, 69. ve 71. dakikada Victor Osimhen ile 85. dakikada Zinedine Machach'tan geldi. Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın 8'i devre arası olmak üzere kaleci hariç 10 futbolcuyu değiştirmesi dikkat çekti.
Yeni teknik direktörü ile dördüncü maçına çıkan Münih temsilcisi henüz galibiyetle tanışamadı. İşte Bayern'in maçları;
Bayern Münih 2-3 Köln
Bayern Münih 2-2 Ajax
Bayern Münih 0-2 Borussia Mönchengladbach
Bayern Münih 0-3 Napoli