ÖZET | Bayern Münih-Napoli maç sonucu: 0-3

Alman devi Bayern Münih'e hazıtrlık maçında soğuk duş. Napoli ile karşılaşan Bavyera ekibi, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

İtalyan ekibine galibiyeti getiren goller, 69. ve 71. dakikada Victor Osimhen ile 85. dakikada Zinedine Machach'tan geldi. Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın 8'i devre arası olmak üzere kaleci hariç 10 futbolcuyu değiştirmesi dikkat çekti.

Yeni teknik direktörü ile dördüncü maçına çıkan Münih temsilcisi henüz galibiyetle tanışamadı. İşte Bayern'in maçları;

Bayern Münih 2-3 Köln

Bayern Münih 2-2 Ajax

Bayern Münih 0-2 Borussia Mönchengladbach

Bayern Münih 0-3 Napoli