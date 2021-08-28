ÖZET | Bayern Münih-Hertha Berlin maç sonucu: 5-0
Bundesliga'da şampiyonluğun en önemli adayı Bayern Münih flaş bir galibiyete imza attı. Bavyera ekibi, konuk ettiği Hertha Berlin'i üstün bir oyunla 5-0 mağlup etti. Golcü futbolcu Lewandowski yaptığı hat trick ile galibiyetin mimarı oldu.
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, Hertha Berlin'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
Bavyera ekibinin gollerini 6. dakikada Thomas Müller, 34. 70. ve 84. dakikalarada Robert Lewandowski ile 49. dakikada Jamal Musiala kaydetti.
Bu sonuçla Bayern puanını 7'ye yükseltirken, Hertha Berlin sezonun 3. maçından da puansız ayrıldı.