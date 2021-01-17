ÖZET | Bayern Münih - Freiburg maç sonucu: 2-1
Bundesliga'da 16. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibinin gollerini Lewandowski ve Müller atarken; konuk ekibin tek golü Petersen'den geldi. Lider Münih, en yakın takipçilerinin puan kaybettiği haftada hanesine 3 puan yazdırarak farkı açmış oldu.
Almanya Bundesliga'da 16. hafta mücadelesinde lider Bayern Münih sahasında Freiburg'u konuk etti. Maça ev sahibi ekip hızlı başladı. Dakikalar 7'yi gösterdiğinde Thomas Müller'in asisti Robert Lewandowski'nin golüyle başkent ekibi 1-0 öne geçti.
İlk yarının geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da Bayern üstünlüğü vardı. Ancak dakikalar 62'yi gösterdiğinde konuk ekip Freiburg, Nicolas Höfler'in asisti Nils Petersen'in golüyle eşitliği buldu: 1-1.
Bu golün ardından Bayern ataklarını daha da sıklaştırdı. Galibiyet golü arayan Münih, dakika 74'te Leroy Sane'nin asisti Thomas Müller'in golüyle 2-1 öne geçti.
Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Bayern Münih sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup ederek en yakın takipçisi Leipzig'in haftayı 1 puanla kapatmasını fırsat bilerek farkı açtı.