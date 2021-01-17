ÖZET | Bayern Münih - Freiburg maç sonucu: 2-1

Almanya Bundesliga'da 16. hafta mücadelesinde lider Bayern Münih sahasında Freiburg'u konuk etti. Maça ev sahibi ekip hızlı başladı. Dakikalar 7'yi gösterdiğinde Thomas Müller'in asisti Robert Lewandowski'nin golüyle başkent ekibi 1-0 öne geçti.

İlk yarının geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Bayern üstünlüğü vardı. Ancak dakikalar 62'yi gösterdiğinde konuk ekip Freiburg, Nicolas Höfler'in asisti Nils Petersen'in golüyle eşitliği buldu: 1-1.

Bu golün ardından Bayern ataklarını daha da sıklaştırdı. Galibiyet golü arayan Münih, dakika 74'te Leroy Sane'nin asisti Thomas Müller'in golüyle 2-1 öne geçti.

Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Bayern Münih sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup ederek en yakın takipçisi Leipzig'in haftayı 1 puanla kapatmasını fırsat bilerek farkı açtı.

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