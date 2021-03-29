(ÖZET) Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 68-77
Turkish Airlines EuroLeague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih’i 77-68 mağlup etti. İlk maçı 75-71 kaybeden Sarı Lacivertliler, bu skorla hem ikili averajı elde etti hem de Anadolu Efes gibi adını çeyrek finale yazdırdı. İki Türk takımı da Euroleague'de çeyrek finalde...
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 32. hafta maçında Bayern Münih’e konuk oldu. Karşılaşmayı 68-77 Fenerbahçe Beko EuroLeague’de 20. galibiyetini aldı ve normal sezonun bitimine 2 hafta kala play-off’u garantiledi.
Nando De Colo kaydettiği 21 sayıyla maçın skoreri olurken; Marko Guduric 18, Jan Vesely de 15 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.
Temsilcimiz maça, Nando De Colo, Melih Mahmutoğlu, Marko Guduric, Jan Vesely, Ahmet Düverioğlu beşiyle başladı.
İlk periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde hücumda istediği performansı sergileyemeyen TKanarya, 7 sayı geri düştüğü bu bölümde Melih Mahmutoğlu ve Vesely’nin basketleriyle skoru 10-7’ye getirdi ve televizyon molasını bu skorla geçti. Mola dönüşü Guduric ve Nando De Colo’nun basketlerinin ardından Dyshawn Pierre ile öne geçen Fenerbahçe Beko, periyodu 15-18 önde tamamladı.
Kyle O’Quinn’in basketiyle başlayan ikinci periyotta 20-20 eşitliğin ardından koç Kokoskov’dan mola geldi. Mola dönüşü karşılıklı sayılarla süren oyunda sert ve fiziki temasların yüksek olduğu oyunda soyunma odasına 34-35’lik skorla gidildi.
İkinci yarıya sert savunmasıyla başlayan Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodun ilk bölümünün sonunda hücumda Guduric ve Vesely ile vites yükseltti ve rakibine mola aldırdı (39-45). İlerleyen bölümde boyalı alanı çok iyi savunan Takımımız, üçüncü periyodun bitimine 1:30 kala Guduric’in basketleriyle farkı çift hanelere yükseltti: 42-52. Üçüncü periyot 44-53 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle tamamlandı.
Dördüncü periyoda Marko Guduric’in üçlüğüyle başlayan Sarı lacivertliler, rakibine erken mola aldırdı: 44-56. Moladan üçlükle dönen ev sahibi ekip farkı 6 sayıya indirince bu kez koç Kokoskov’dan mola geldi: 52-58. Kalan bölümde etkili oyununu sürdüren ve skor avantajını koruyan Kokoskov'un öğrencileri, rakibini 68-77 mağlup etti.
Çeyrek skorları:
1.Çeyrek: 15-18
2.Çeyrek: 19-17
3.Çeyrek: 10-18
4.Çeyrek: 24-24
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