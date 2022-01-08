(ÖZET) Bayern Münih-Borussia Mönchengladbach maç sonucu: 1-2

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırladı. Bayern Münih 1-0 öne geçtiği mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Bayern Münih, 18. dakikada yıldız golcü Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Mönchengladbach ise 27. dakikada Neuhaus ile skora dengeyi getirdi. 31. dakikada Lainer ile Mönchengladbach 2-1 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Bundesliga'da lider konumda bulunan Bayern Münih 43 puanda kaldı. Ligde 5 maç aradan sonra galibiyet almayı başaran Mönchengladbach ise puanını 22'ye yükseltti.



