(ÖZET) Bayern Münih - Borussia Dortmund maç sonucu: 4-2
Almanya Bundesliga'da 24. haftanın en önemli karşılaşmasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan 90 dakika nefesleri kesti. 9 dakikada Erling Haaland ile 2-0 öne geçen Dortmund üstünlüğünü koruyamadı. Robert Lewandowski'nin dublesiyle eşitliği yakalayan Bayern, Goretzka ile 88'de öne geçti. 90'da bir kez daha sahneye çıkan Lewandowski, skoru belirledi. Sahadan 4-2 galip ayrılan Bayern Münih liderliğini sürdürdü.
Bundesliga'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Alman devleri Bayern Munih ve Borussia Dortmund haftanın en önemli karşılaşmasında Allianz Arena'da 3 puan mücadelesi verdi. Maça muhteşem başlayan Dortmund, 2 ve 9'da Erling Haaland ile art arda golleri buldu. Büyük bir şok yaşayan Bayern, 26 ve 44'te sahneye çıkan Robert Lewandowski'nin golleriyle eşitliği yakaladı.
İlk yarı 2-2'lik eşitlikle sona ererken, Bayern fırtınası son dakikalarda esti. 88'de Leon Goretzka ile öne geçen Bavyera ekibi, 90'da Robert Lewandowski ile sonuca gitti.
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Lewandowski'nin hat-trick yaptığı mücadele Bayern Münih'in 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Bayern Münih 55 puana yükseldi ve Leipzig'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund ise 39 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.
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