(ÖZET) Bayern Münih - Borussia Dortmund maç sonucu: 4-0

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund’u 4-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 11. haftasında Allianz Arena’da Borussia Dortmund’u konuk etti.

Bavyera ekibi, 17. dakikada Robert Lewandowski’nin kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 47. dakikada Serge Gnabry ve 76. dakikada Lewandowski’nin golleriyle skoru 3-0 yaptı. Ev sahibi ekip, 80. dakikada Mats Hummels’in topu kendi kalesine göndermesiyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 21’e çıkarırken, Borussia Dortmund 19 puanda kaldı.