(ÖZET) Bayern Münih - Barcelona maç sonucu: 8-2

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Barcelona ve Bayern Münih karşı karşıya geldi. Çok rahat bir maç geçiren Bayern Münih adeta şov yaptı ve rakibini ezdi geçti. 90 dakikadan 8-2'lik galibiyetle ayrılan Alman ekibi adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2'lik farklı skorla mağlup ederek tur atladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan maçı Slovenyalı hakem üçlüsü Damir Skomina, Jure Praprotnik ve Robert Vukan yönetti.

Bol gollü geçen karşılaşma hızlı başladı. Henüz 4. dakikada Robert Lewandowski'nin asistinde Thomas Müller ağları sarsarak Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi. Fakat Alman ekibinin üstünlüğü uzun sürmedi. Eşitliği getiren gol ise tekrar Bayern Münih'den geldi. David Alaba'nın 7. dakikada kendi kalesine attığı golle durum 1-1 oldu. Eşitliğin ardından ise Bayern Münih adeta gol oldu yağdı. Arka arkaya ataklar Barcelona kalesine yüklenen Alman ekibi, 21. dakikada Ivan Perisic, 27. dakikada Serge Gnabry ve 31. dakikada Thomas Müller'in golleri ile durumu 4-1 yaptı. Farkı açmanın verdiği rahatlıkla Bayern Münih, daha da bastırsa da devre 4-1'lik skorla sona erdi.

İkinci yarının başlarında Suarez ile farkı azaltan Barcelona (2-4), yarı final için biraz umut kazansa da Alman ekibi 63. dakikada Joshua Kimmich'in golü ile farkı tekrar açtı. (2-5) Son dakikaya kadar baskısını sürdüren Bayern Münih, 82. dakikada Robert Lewandowski'nin golü ile durumu 6-2'ye getirdi. Gollerin ardı arkasını kesmeyen Bayern, 87. dakikada Philippe Coutinho ile skoru 7-2 yaparken, hemen ardından 89. dakikada bir kez daha ağları sarsan Coutinho, durumu 8-2'ye getirdi.

Bayern Münih 8-2'lik farklı skorla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Maçtan dakikalar..

4' Thomas Müller Bayern Münih'i 1-0 öne geçiren golü attı.

7' Barcelona atağında sağ kanattan yapılan ortaya ceza alanı içinde Alaba ters bir vuruş yaptı ve topu kendi ağlarına gödnerdi; 1-1..

9' Kaleciyle karşı karşıya kalan Luis Suarez'in şutunu Neuer çıkardı.

10' Messi'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza alanı içinde kimse dokunamadı, top direkten döndü.

22' Ivan Perisic takımını öne geçiren golü atıyor.

27' Bayern Münih Gnabry'nin golüyle 3-1 öne geçti. Gnabry Şampiyonlar Ligi'nde 7. golünü attı.

31' Thomas Müller skoru 4-1 yapıyor. Sağ kanattan ortayı ve asisti yapan Kimmich...

45' Luis Suarez, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Manuel Neuer kurtarıyor.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' Barcelona'da Sergi Roberto çıkıyor ve yerine Antoine Griezmann oyuna giriyor.

57' Luis Suarez, Barcelona adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 2-4

63' Kimmich Bayern'in 5. golünü attı. Fark yeniden 3...

82' Lewandowski atıyor, Bayern Münih skoru 6-2'ye getiriyor.

85 ve 89. dakikalarda Coutinho Bayern'i 8-2 öne geçiren golleri attı.

İki takımın maç kadroları:

Barcelona:

Marc-Andre Ter Stegen - Gerard Pique - Jordi Alba - Nelson Semedo - Clement Lenglet - Frenkie De Jong - Arturo Vidal - Sergio Busquets - Sergi Roberto - Lionel Messi - Luis Suarez

Yedekler:

Ignacio Pena - Neto - Oscar Mingueza - Junior Firpo - Ronald Araujo - Monchu - Puig Riqui - Ludovit Reis - Ivan Rakitic - Ousmane Dembele - Antoine Griezmann - Ansu Fati

Bayern Münih:

Manuel Neuer David Alaba - Jerome Boateng - Joshua Kimmich - Alphonso Davies - Ivan Perisic - 8Leon Goretzka - Thiago Alcantara - Thomas Müller - Serge Gnabry - Robert Lewandowski

Yedekler:

Ron Hoffmann - Sven Ulreich - Niklas Süle - Lucas Hernandez - Alvaro Odriozola - Mickael Cuisance - Jamal Musiala - Corentin Tolisso - Javi Martinez - Philippe Coutinho - Kingsley Coman - Joshua Zirkzee