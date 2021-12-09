(ÖZET) Bayern Münih-Barcelona maç sonucu: 3-0

Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. maçında Bayern Münih, Barcelona'yı konuk etti. Rakibi karşısında oldukça rahat bir oyun sergileyen Bayern Münih, 34. dakikada Thomas Müller'in golüyle 1-0 öne geçti. Thomas Müller, Barcelona karşısında attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinde 50 gole ulaşan ilk Alman oyuncu oldu. Ayrıca Thomas Müller, Barcelona'ya karşı oynadığı 7. maçında 8. golünü atmış oldu.

43. dakikada Leroy Sane uzak mesafeden harika bir golle ilk yarının skorunu belirledi: 2-0

62. dakikada ise çok tartışılan pozisyonda hakem Musiala'nın attığı golü verdi ve 3-0 oldu. Golden önce Alphonso Davies'in orta yapmadan önce topun çizgiyi geçip geçmediği çok tartışıldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih grupta 6'da 6 yaparak 18 puanla lider çıktı, Barcelona ise Benfica'nın Kiev'i yenmesiyle 3. sıraya geriledi ve Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Katalanlar 20 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkamadı.