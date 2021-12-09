(ÖZET) Bayern Münih-Anadolu Efes maç sonucu: 83-71
Turkish Airlines EuroLeague'de geçen hafta lider Barcelona'yı (95-93) elinden kaçıran Anadolu Efes, 14. hafta maçında Bayern Münih'e konuk oldu. 4 maçlık galibiyet serisi İspanyol ekibi karşısında sona eren Efes, Bayern karşısında da istediğini alamadı. Audi Dome'da oynanan maçı 83-71 geride tamamlayan Lacivert Beyazlılar, üst üste 2. mağlubiyetini aldı.
Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague'in 14. haftasında Bayern Münih'e konuk oldu. Geçen hafta lider Barcelona karşısında uzatma çeyreğinde yıkılan ve parkeden 95-93'lük mağlubiyetle ayrılan Efes'in 4 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Lacivert Beyazlılar, zorlu deplasmanda da istediğini alamadı.
Audi Dome'da oynanan maçı 83-71 kaybeden Efes, üst üste 2., toplamda ise 8. mağlubiyetini aldı. Bayern Münih ise 7. galibiyetini Lacivert Beyazlılar karşısında aldı.
Bayern Münih 27 - 23 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu
Bayern Münih 44 - 38 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu
Bayern Münih 66 - 64 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu
Bayern Münih 83 - 71 Anadolu Efes | Maç Sonucu