(ÖZET) Bayern Münih-Anadolu Efes maç sonucu: 83-71

Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague'in 14. haftasında Bayern Münih'e konuk oldu. Geçen hafta lider Barcelona karşısında uzatma çeyreğinde yıkılan ve parkeden 95-93'lük mağlubiyetle ayrılan Efes'in 4 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Lacivert Beyazlılar, zorlu deplasmanda da istediğini alamadı.

Audi Dome'da oynanan maçı 83-71 kaybeden Efes, üst üste 2., toplamda ise 8. mağlubiyetini aldı. Bayern Münih ise 7. galibiyetini Lacivert Beyazlılar karşısında aldı.

Bayern Münih 27 - 23 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

Bayern Münih 44 - 38 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu

Bayern Münih 66 - 64 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu

Bayern Münih 83 - 71 Anadolu Efes | Maç Sonucu