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(ÖZET) Bayern Münih-Anadolu Efes maç sonucu: 83-71

Turkish Airlines EuroLeague'de geçen hafta lider Barcelona'yı (95-93) elinden kaçıran Anadolu Efes, 14. hafta maçında Bayern Münih'e konuk oldu. 4 maçlık galibiyet serisi İspanyol ekibi karşısında sona eren Efes, Bayern karşısında da istediğini alamadı. Audi Dome'da oynanan maçı 83-71 geride tamamlayan Lacivert Beyazlılar, üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

09 Aralık 2021, Perşembe 23:35 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Bayern Münih-Anadolu Efes maç sonucu: 83-71

Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague'in 14. haftasında Bayern Münih'e konuk oldu. Geçen hafta lider Barcelona karşısında uzatma çeyreğinde yıkılan ve parkeden 95-93'lük mağlubiyetle ayrılan Efes'in 4 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Lacivert Beyazlılar, zorlu deplasmanda da istediğini alamadı.

Audi Dome'da oynanan maçı 83-71 kaybeden Efes, üst üste 2., toplamda ise 8. mağlubiyetini aldı. Bayern Münih ise 7. galibiyetini Lacivert Beyazlılar karşısında aldı.

Bayern Münih 27 - 23 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

Bayern Münih 44 - 38 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu

Bayern Münih 66 - 64 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu

Bayern Münih 83 - 71 Anadolu Efes | Maç Sonucu

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