(ÖZET) Bayer Leverkusen - Juventus maç sonucu: 0 - 2

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda Bayer Leverkusen ile Juventus karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadele Juve'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Çizme ekibine 3 puanı getiren goller 75'de Cristiano Ronaldo ve 90'da Gonzalo Higuain'den geldi.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyerek kariyerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı. Demiral, böylelikle Juventus ile çıktığı 2'nci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Milli oyuncu daha önce İtalya Serie A'nın 4'üncü haftasında Juventus'un evinde Hellas Verona'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede 90 dakika sahada kalmıştı.

Merih Demiral Juventus formasının hakkını verdi!

Grupta oynanan diğer maçta Atletico Madrid, Lokomotiv Moskova'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından 16 puanlı Lider Juve ve 10 puanlı Atletico Madrid, bir üst tura yükselen ekipler oldu.

3. sırada 6 puanla yer alan Bayer Leverkusen adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırırken Lokomotiv Moskova, 3 puanla Avrupa'ya veda etti.