ÖZET Batman Petrol-Karşıyaka maç sonucu: 0-0

Kaf Kaf, Doğukan İnci ve Mustafa Değerimenci gibi yıldızlarıyla etkili olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Ev sahibi ekip 41’de Emre Aydın ile direğe takılınca 90 dakika başladığı gibi golsüz sona erdi, iki takım da 1 puana razı oldu. Bu sonucun ardından puanını 15 yapan Batman Petrol 9. sırada yer aldı. 22 puana ulaşan Karşıyaka ise 4. sıradaki yerini korurken, 11. hafta itibarıyla zirvenin 3 puan gerisine düşmekten kurtulamadı. Kaf Kaf, gelecek hafta lider İçel İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.