ÖZET | Baskonia - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 86-68

Vitoria’da Baskonia‘ya konuk olan sarı-lacivertliler, Bask ekibinin iki harika şutörü Alec Peters ve Rokas Giedraitis’i bir türlü durduramayınca sahadan 86-68‘lik skorla yenik ayrıldı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe, cuma günü deplasmanda bir başka İspanyol takımı Real Madrid‘e konuk olurken Baskonia ise Perşembe akşamı Panathinaikos‘u ağırlayacak.

Fenerbahçe’de Jan Vesely 15 sayı, 3 ribaundla takımının en etkili ismi olurken Kenan Sipahi 11 sayı, Dyshawn Pierre 11 sayı, Lorenzo Brown 10 sayı, 5 asist, 4 ribaund ve Ali Muhammed 9 sayı, 4 asistle oynadı. Baskonia’da ise Alec Peters mükemmel bir gece geçirirken 25 sayı, 6 ribaundla maça damgasını vurdu. Rokas Giedraitis 19 sayı, 3 asistle ona eşlik ederken Zoran Dragic 14 sayı, Luca Vildoza 11 sayı, 7 ribaund ve Pierria Henry 4 sayı, 10 asist yaptı.

Maçtan dakikalar...

6.45 kala 9-0 öndeyiz!

5.45 kala 11-4 üstünlüğümüz bulunuyor.

Skor 11-7 oldu. Mola aldık.

4.05 kala 14-10 üstünlüğümüz var.

Lorenzo Brown'dan çok kritik bir top çalma, 16-10 öndeyiz.

Vildoza'dan zor üçlük; Baskonia farkı 3'e indirdi.

Vesely smacı vuruyor! 19-13 öndeyiz.

Vildoza yine 3'lük attı; farkı 3'e indirdiler.

İLK PERİYOT SONUCU

BASKONIA 20-21 FENERBAHÇE BEKO

8.55 kala 23-20 öndeyiz.

7.40 kala skor 23-23...

Savunmada çok hata yapıyoruz.

Baskonia 26-23 öne geçti.

Baskonia 3'lüklerde 11'de 5 oldu. 29-25 öndeler...

3.15 kala 37-30 Baskonia üstünlüğü bulunuyor.

Farkı 4'e indirdik: 37-33...

2.15 kala 39-33 Baskonia önde...

Baskonia'dan 3'lük yağmuru: 42-33

İLK YARI SONUCU

BASKONIA 45-36 FENERBAHÇE BEKO

Skor dağılımımız: Vesely 9, Brown 8, Pierre 6, A.Muhammed 4, Eddie 3, Barthel 2, Ahmet 2, Kenan 2

8.40 kala 48-40 Baskonia üstünlüğü bulunuyor

Baskonia'dan bir 3'lük daha: 51-40...

7 dakika kala skor 53-40... Fark açılıyor...

Üçlük Bonny Dicon'dan: 53-45

BİR ÜÇLÜK DAHA! 53-48...

Üstüste 2 üçlük yedik, 59-48 Baskonia önde...

Maça tutunmaya çalışıyoruz; Kenan Spiahi'den 3'lük; 59-51...

Dyshawn Pierre'den 3'lük 60-54...

Lorenzo Brown'dan 2 sayı; farkı 4'e indirdik: Haydi Fenerbahçe!

Kenan Sipahi'den müthiş basket ve FAUL! 60-59!

62-59 Baskonia önde...

Savunmada inanılmaz basit hatalar yapıyoruz: 64-59

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU

BASKONIA 64-59 FENERBAHÇE BEKO

66-61 Baskonia önde...

68-61 Baskonia önde...

Yine üçlük... 73-61...

75-61 Baskonia önde...

Baskonia'dan bir üçlük daha: 78-63

82-65 Baskonia önde...

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 9. hafta maçında TD Systems Baskonia’ya konuk oluyor. 17 Kasım Salı günü (yarın) TSİ 22.30’da Fernando Buesa Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Luigi Lamonica (İtalya), Mehdi Difallah (Fransa), Gytis Vilius (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da Lorenzo Brown, Edgaras Ulanovas ve Jan Vesely bu sezon oynanan tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başladı.



