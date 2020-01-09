(ÖZET) Baskonia - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 65-79

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Baskonia ile karşı karşıya geldi.

Yıldızları Sloukas ve Vesely'den yoksun temsilcimiz, karşılaşmadan 79-65'lik skorla galip ayrılarak bu sezon ilk kez üst üste 2 deplasman maçından galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Leo Westermann 7/8 üçlük isabetiyle 21 sayı bularak yıldızlaştı.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Leo Westermann'ın 3'te 3 üçlük isabeti ile girdiği maça çok iyi başladı ve 2:29 kala 5-16'lık üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi ekip, Youssoupha Fall ile etkili olmaya çalışsa da ilk çeyrek Fenerbahçe'nin 11-20'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 11-20

İkinci çeyreğin başında Derrick Williams'ın üçlüğü, 12 sayılık farkı getirse de sonrasında Baskonia etkili olmayı başardı ve 5:38 kala skor 22-27'ye geldi. Henry'nin etkili oyunuyla Baskonia, 4:22 kala da skoru 25-29 yaptı. Sonrasında 10-0'lık seri yakalayan Sarı-Lacivertliler, 1:47 kala 25-39'luk skor üstünlüğünü ele geçirirken ilk yarı da 28-42'lik skorla tamamlandı.

İLK YARI SONUCU: 28-42

Nando De Colo liderliğinde üçüncü çeyreğe de iyi bir giriş yapan Fenerbahçe Beko, 6:38 kala 30-48'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Stauskas ve Shengelia ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 3:05 kala skoru 39-53'e getirdi. Datome ve Bobby Dixon ile sayılar bulan Fenerbahçe, 53 saniye kala 40-62 ile 22 sayılık farkı yakaladı. Çeyreğin bon bölümünde Shengelia ve Fall ile sayılar bulan Baskonia, çeyreği 45-62 ile noktaladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 45-62

Fenerbahçe Beko, son çeyreğin ilk bölümünde farkı korumayı başardı ve 4:26 kala Westermann'ın üçlüğüyle 54-71 önde olan taraftı. Ev sahibi ekip, son bölümde farkı azaltmaya çalışsa da temsilcimiz karşılaşmadan 65-79'luk skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 65-79