Turkish Airlines EuroLeague’in 12. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, zorlu deplasmandan 102-77'lik skorla galip ayrıldı.

12. maçında 10. galibiyetini alan temsilcimiz liderliğini sürdürdü.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Tornike Shengelia ile maça etkili başlayan Baskonia, 5:52 kala 10-9'luk skorla üstün taraftı. Sonrasında Pleiss ve Singleton ile 10-0'lık seri yakalayan temsilcimiz, 2:53 kala 10-19'luk skor avantajını yakaladı. Çeyreğin son bölümünde Beaubois ve Larkin ile sayılar bulan temsilcimiz, ilk çeyreği de 16-26'lık skorla önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 16-26

İkinci çeyreğe Shane Larkin ile etkili giren Anadolu Efes, 8:07 kala skoru 18-37'ye getirdi. Tibor Pleiss ile James Anderson'ın sayılarıyla temsilcimiz, 4:47 kala da skoru 24-46 yaptı. Devrenin son bölümüne kadar farkı büyük ölçüde koruyan Anadolu Efes, ilk yarıyı 35-55 önde kapattı.

İLK YARI SONUCU: 35-55

Üçüncü çeyreğe Larkin ve Sertaç'ın sayılarıyla başlayan temsilcimiz, ilk 2 dakikada geçilirken 38-62'lik üstünlüğü yakaladı. Farkı daha da açan temsilcimiz 3:06 kala 44-74 ile 30 sayılık üstünlüğü elde etti. Anadolu Efes, periyodu ise 53-76'lık üstünlükle tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 53-76

Son çeyrekte özellikle Sertaç Şanlı ile etkili olan temsilcimiz, Baskonia deplasmanından 77-102'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

MAÇ SONUCU: 77-102

Baskonia Vitoria: 77 - Anadolu Efes: 102

Salon: Buesa Arena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Anne Panther (Almanya), Michele Rossi (İtalya)

Baskonia Vitoria: Gonzalez, Henry, Fall 4, Stauskas 16, Shengelia 20, Vildoza 5, Diop 8, Shields 16, Eric 8.

Anadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 13, Pleiss 6, Micic 13, Simon, Larkin 24, Sertaç Şanlı 18, Anderson 6, Peters 10.

1. Periyot: 16-26

Devre: 35-55

3. Periyot: 53-76