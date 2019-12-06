(ÖZET) Baskonia – Anadolu Efes maç sonucu: 77-102 (Efes – Baskonia özet izle)
Turkish Airlines EuroLeague’in 12. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Baskonia’yı 102-77 mağlup etti ve EuroLeague’in zirvesindeki yerini korudu.
Turkish Airlines EuroLeague’in 12. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz, zorlu deplasmandan 102-77'lik skorla galip ayrıldı.
12. maçında 10. galibiyetini alan temsilcimiz liderliğini sürdürdü.
MAÇTAN BÖLÜMLER
Tornike Shengelia ile maça etkili başlayan Baskonia, 5:52 kala 10-9'luk skorla üstün taraftı. Sonrasında Pleiss ve Singleton ile 10-0'lık seri yakalayan temsilcimiz, 2:53 kala 10-19'luk skor avantajını yakaladı. Çeyreğin son bölümünde Beaubois ve Larkin ile sayılar bulan temsilcimiz, ilk çeyreği de 16-26'lık skorla önde tamamladı.
İLK ÇEYREK SONUCU: 16-26
İkinci çeyreğe Shane Larkin ile etkili giren Anadolu Efes, 8:07 kala skoru 18-37'ye getirdi. Tibor Pleiss ile James Anderson'ın sayılarıyla temsilcimiz, 4:47 kala da skoru 24-46 yaptı. Devrenin son bölümüne kadar farkı büyük ölçüde koruyan Anadolu Efes, ilk yarıyı 35-55 önde kapattı.
İLK YARI SONUCU: 35-55
Üçüncü çeyreğe Larkin ve Sertaç'ın sayılarıyla başlayan temsilcimiz, ilk 2 dakikada geçilirken 38-62'lik üstünlüğü yakaladı. Farkı daha da açan temsilcimiz 3:06 kala 44-74 ile 30 sayılık üstünlüğü elde etti. Anadolu Efes, periyodu ise 53-76'lık üstünlükle tamamladı.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 53-76
Son çeyrekte özellikle Sertaç Şanlı ile etkili olan temsilcimiz, Baskonia deplasmanından 77-102'lik skorla galip ayrılmayı başardı.
MAÇ SONUCU: 77-102
Baskonia Vitoria: 77 - Anadolu Efes: 102
Salon: Buesa Arena
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Anne Panther (Almanya), Michele Rossi (İtalya)
Baskonia Vitoria: Gonzalez, Henry, Fall 4, Stauskas 16, Shengelia 20, Vildoza 5, Diop 8, Shields 16, Eric 8.
Anadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 13, Pleiss 6, Micic 13, Simon, Larkin 24, Sertaç Şanlı 18, Anderson 6, Peters 10.
1. Periyot: 16-26
Devre: 35-55
3. Periyot: 53-76