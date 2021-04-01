(ÖZET) Baskonia - Anadolu Efes maç sonucu: 101-111
Real Madrid’i deplasmanda 108-83 mağlup ederek play-off’lara yükselmeyi garantileyen Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 33. hafta maçında TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz'e konuk oldu. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı kaybeden temsilcimiz, rövanşı almayı başardı. Normal süresi 92-92'lik eşitlikle sona eren maçın uzatma dakikalarında rakibine üstünlük kuran Efes, mücadeleyi 111-101 önde tamamladı ve toplamda 22. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes, Euroleague’deki son çift maç haftasını TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz deplasmanında tamamladı. Real Madrid’i deplasmanda 108-83 mağlup ederek play-off’lara yükselmeyi garantileyen Ergin Ataman yönetimindeki Efes, çıkışını Baskonia karşısında zorlansa da kazanmayı başardı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ilk karşılaşmayı kaybeden temsilcimiz, rövanşta İspanyol rakibine şans tanımadı.
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Ergin Ataman yönetimindeki Efes, normal süresi 92-92'lik eşitlikle sona eren maçın uzatma dakikalarında rakibine üstünlük kurdu ve mücadeleyi 111-101 önde tamamladı. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 22. galibiyetini aldı. Baskonia ise 15. mağlubiyetini yaşadı.
Maçın en skorer oyuncusu, 30 sayı üreten Anadolu Efesli Shane Larkin oldu. Krunoslav Simon 21, Vasilije Micic 16, Adrien Moerman 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
TD Systems Baskonia 19-22 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu
TD Systems Baskonia 41-46 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu
TD Systems Baskonia 63-65 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu
TD Systems Baskonia 92-92 Anadolu Efes | 4. Çeyrek Sonucu
TD Systems Baskonia 101-111 Anadolu Efes | Maç Sonucu