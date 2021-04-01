(ÖZET) Baskonia - Anadolu Efes maç sonucu: 101-111

Anadolu Efes, Euroleague’deki son çift maç haftasını TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz deplasmanında tamamladı. Real Madrid’i deplasmanda 108-83 mağlup ederek play-off’lara yükselmeyi garantileyen Ergin Ataman yönetimindeki Efes, çıkışını Baskonia karşısında zorlansa da kazanmayı başardı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ilk karşılaşmayı kaybeden temsilcimiz, rövanşta İspanyol rakibine şans tanımadı.

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Ergin Ataman yönetimindeki Efes, normal süresi 92-92'lik eşitlikle sona eren maçın uzatma dakikalarında rakibine üstünlük kurdu ve mücadeleyi 111-101 önde tamamladı. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 22. galibiyetini aldı. Baskonia ise 15. mağlubiyetini yaşadı.

Maçın en skorer oyuncusu, 30 sayı üreten Anadolu Efesli Shane Larkin oldu. Krunoslav Simon 21, Vasilije Micic 16, Adrien Moerman 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

TD Systems Baskonia 19-22 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

TD Systems Baskonia 41-46 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu

TD Systems Baskonia 63-65 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu

TD Systems Baskonia 92-92 Anadolu Efes | 4. Çeyrek Sonucu

TD Systems Baskonia 101-111 Anadolu Efes | Maç Sonucu