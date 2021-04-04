(ÖZET) Başakşehir - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-1

Küme düşme hattından hızla uzaklaşmak isteyen Başakşehir, orta sıraları hedefleyen Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir son bölümde bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmasını bildi.

Maçın ilk yarısı Tolga Ciğerci'nin 26. dakikada attığı golle 1-0 sona erdi. Adem Büyük 71'de attığı gol ile skoru eşitledi. 79'da Başakşehir adına Demba Ba, penaltı vuruşunu gole çeviremedi, top Abdulsamed Damlu'da kaldı. Son dakikalara 1-1'lik eşitlikle girilirken, Ömer Ali Şahiner 87. dakikada attığı güzel golle Başakşehir'in bir kez daha öne geçmesini sağladı. Maçta son noktayı ise 90'da attığı golle Aleksic koydu.

Başakşehir bu galibiyetle 31 maç sonunda 33 puana yükseldi, çok kritik bir 3 puan elde etti. Yeni Malatyaspor ise 30 maçta 32 puanda kaldı.