(ÖZET) Başakşehir - Trabzonspor maç sonucu: 3-1

Süper Lig ’de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor , 38. hafta maçında deplasmanda Başakşehir'in konuğu oldu. Abdullah Avcı ve Visca için oldukça duygu yüklü bir maç oldu. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri ilk yarıda fırtına gibi estikleri maçı 3-1 kazanarak sezonu 3 puanla tamamladı ve puanını 65'e yükselterek gelecek sezon için UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

Bordo Mavili ekip ise 1995-1996 ile 2010-2011 sezonlarının puan rekorunu (82) kırma şansını elinden kaçırdı ve sezonu 81 puanla tamamladı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Okaka, Epureanu ve Serdar Gürler kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise Nwakaeme'den geldi.

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Maçtan dakikalar

Okaka gol perdesini açtı

GOL | Maçın 11. dakikasında ev sahibi Başakşehir, Okaka'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Mahmut Tekdemir sol ayağıyla arka direğe harika bir orta gönderdi. O bölgede iyi yükselen Stefano Okaka Chuka düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

Mücadelede dakikalar 20'yi gösterdiğinde Başakşehir tehlikeyi yaratan taraf oldu. Hızlı gelişen Başakşehir atağında Danijel Aleksic kale önünde vuruşunu yaptı ancak top savunmadan döndü. Dönen topu Trezeguet tamamlamak istedi ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

22. dakikada ise yine Başakşehir gole çok yaklaştı. Serdar Gürler'in arka direğe yaptığı ortaya Trezeguet boş pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

Maçın 26. dakikasında bu kez Trabzonspor tehlikeli geldi. Sağdan aldığı topla son çizgiye inen Visca iyi ortaladı ancak Andreas Cornelius topu kaleye gönderemedi.

Epureanu farkı 2'ye çıkardı

GOL | Maçın 31. dakikasında Başakşehir Epureanu'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi. Serdar Gürler'in arka direğe gönderdiği serbest vuruşa iyi yükselen Alexandru Epureanu takımını 2-0 öne geçirdi.

Kalesinde 2 gol gördükten sonra Trabzonspor 34. dakikada etkili bir atakla farkı kapatmaya çalıştı ama sonuç alamadı. Trabzonspor'un rakip yarı alanın ortalarında kazandığı serbest vuruşta Anastasios Bakasetas iyi ortaladı. Kale önünde Andreas Cornelius topa istediği gibi dokunmadı.

Trabzonspor ofsayta takıldı

37. dakikada Trabzonspor Vitor Hugo ile golü buldu ancak ofsayta takıldı. Trabzonspor'un rakip ceza sahası yakınlarında kazandığı serbest vuruşta Bakasetas çok iyi ortaladı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Vitor Hugo düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak öncesinde Hugo için ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Serdar Gürler bu kez sahnede

GOL | 42. dakikada Başakşehir Serdar Gürler'in golüyle skoru 3-0'a getirdi. Başakşehir kontratağında Trezeguet'e arka direğe iyi ortaladı. Hugo'nun yaptığı hatayı iyi değerlendiren Serdar Gürler düzgün bir vuruşla takımını 3-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor maçın 2. yarısına oyuncu değişiklikleri yaparak başladı. İlk yarıda kalesinde 3 gol gören Abdullah Avcı, maçın 2. yarısında oyuna müdahale etmek için 3 ismi birden oyundan aldı. Hüseyin Türkmen, Djaniny ve Yusuf Erdoğan oyuna giren isimler olurken, Berat Özdemir, Vitor Hugo ve İsmail Köybaşı da oyundan alındı.

Bakasetas direği geçemedi

Maçın 2. yarısına hızlı başlayan taraf Trabzonspor oldu. 47. dakikada Anastasios Bakasetas'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut direkten oyun alanına geri geldi.

Maçta dakikalar 50'yi gösterdiğinde Başakşehir uzaktan şansını denedi. Trezeguet'nin sol kanattan yay üzerine çevirdiği topa Danijel Aleksic gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

2. yarıda rakip yarı sahada Trabzonspor daha fazla gözüktü. 51. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası içine gönderdiği topu iyi kontrol eden Cornelius istediği vuruşu yapamadı, aut.

Volkan Babacan'dan izin yok

54. dakikada yine Trabzonspor tehlikeli gelen taraf oldu. Ancak Volkan Babacan'ı geçemdiler. Edin Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortayı savunma karşıladı. Dönen topa Yusuf Erdoğan gelişine vurdu. Volkan Babacan harika uzandı ve topu kornere çeldi.

Bu dakikalarda üst üste Trabzonspor atakları gelmeye başladı. 58. dakikada Anastasios Bakasetas'ın ceza sahasına gönderdiği topa Anthony Nwakaeme iyi vurdu ama kaleci Volkan yine gole izin vermedi ve kornere çeldi.

Nwakaeme bu kez attı

GOL | Maçın 59. dakikasında Trabzonspor, Nwakaeme'nin attığı golle farkı 2'ye indirdi. Anastasios Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşu herkesi aştı ve ters kanatta Visca'da kaldı. Visca'nın iyi ortası kafalardan sekip arka direkte kendini unutturan Anthony Nwakaeme'de kaldı. Onun boş pozisyonda yaptığı düzgün vuruş ağlarla buluştu.

66. dakikada bir kez daha Trabzonspor tehlikeyi yaratan taraf oldu. Anastasios Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşu yine ters kanatta bulunan Visca'ya kadar gitti. Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortaya Andreas Cornelius kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

82. dakikada Trabzonspor'a izin vermeyen isim yine Volkan Babacan oldu. Soldan ceza sahasına gönderilen topa Djaniny iyi yükseldi ve kafayı vurdu ancak kaleci Volkan yine kalesinde devleşti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak Avrupa vizesini almayı başardı.









Başakşehir - Trabzonspor 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut, Serdar, Aleksic, Trezeguet, Okaka.

Trabzonspor: Uğurcan, İsmail, Hugo, Ahmetcan, Dorukhan, Berat, Siopis, Bakasetas, Vişça, Nwakaeme, Cornelius.

Başakşehir, şampiyon Trabzonspor’u alkışlarla karşıladı

Medipol Başakşehirli futbolcular, şampiyon Trabzonspor’un oyuncularını sahaya çıkarken alkışladı. Ayrıca turuncu-lacivertlilerin kaptanı Mahmut Tekdemir de eski takım arkadaşı Edin Visca’ya çiçek takdim etti.

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka öncesi iki takım arasında ise güzel görüntüler yaşandı. Başakşehirli oyuncular, haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlu futbolcuları sahaya çıkarken alkışladı. Turuncu-lacivertlilerin kaptanı Mahmut Tekdemir de 10 yıldan fazla Başakşehir formasını terleten ve Trabzonspor ile şampiyonluğa ulaşan eski takım arkadaşı Visca’ya çiçek verdi.

Bunun yanında Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da turuncu-lacivertli takımdan eski hocası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya çiçek takdim etti.

Yusuf Yazıcı, Başakşehir-Trabzonspor maçında

Rusya’nın CSKA Moskova takımında forma giyen Trabzonspor’un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı, Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçını protokol tribününde bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte izliyor.

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor’u ağırlıyor. Bu zorlu müsabakayı bordo-mavililerin eski oyuncusu Yusuf Yazıcı da takip ediyor. Yusuf, müsabaka öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

Recep Uçar tribünde

Ayrıca bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı’nın eski yardımcısı Recep Uçar da mücadeleyi tribünden izliyor. Ümraniyespor ile şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezon Süper Lig’de boy gösterecek olan Uçar, maç öncesi bir süre Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt ile sohbet etti.