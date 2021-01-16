ÖZET | Başakşehir - Sivasspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'de üst sıralara yükselmek isteyen son şampiyon Başakşehir, yine kendisi gibi Avrupa Kupalarını hedefleyen Sivasspor 'u konuk etti. Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna yer almadı.

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Karşılaşmanın başlangıcıyla birlikte Başakşehir'de yoğun bir kar yağışı başlarken, zemin kısa sürede karla kaplandı ve maçın hakemi Alper Ulusoy, saha ve kale çizgilerinin belirlenmesi ve sahanın belirli ölçüde kardan temizlenmesi için oyunu sık sık durdurdu.

1-1 biten karşılaşmada Başakşehir'in golünü Danijel Aleksic attı. 38. dakikada kazanılan endirekt serbest vuruşta Deniz Türüç'ün pasını iyi değerlendiren Aleksic takımını öne geçirdi. Ona cevap 42. dakikada Hakan Arslan verdi. Sivasspor'da Max Gradel'in asistinde Hakan Arslan kafa vuruşuyl skoru eşitledi.

İlk yarı bu skorla sonuçlanırken, 2. yarıda iki ekibin de gol çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Hem Başakşehir, hem de Sivasspor bu beraberlik sonrası puanını 23'e yükseltti.

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KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

4’üncü dakikada maçın hakemi Alper Ulusoy, yoğun kar yağışı nedeniyle kış topuyla (Turuncu top) oyuna devam edilmesini istedi.

11’inci dakikada Aleksic’in sol kanattan yerden ortasında ön direkte Demba Ba’nın şutu yandan aut çıktı.

14’üncü dakikada Aleksic’in ortasında Demba Ba’nın penaltı noktası üzerinden şutu üstten auta gitti.

34’üncü dakikada kar yağışı nedeniyle hakem Alper Ulusoy kaybolan saha çizgilerinin kapanması üzerine temizlenmesini istedi.

38’inci dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı çift vuruşta ceza sahası çizgisi üzerinde Deniz topa dokundu Aleksic’in yerden sert şutu ağlarla buluştu: 1-0.

42’nci dakikada Gradel’in ceza sahası içinde ön direğe ortasında Hakan Arslan’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

52’nci dakikada İrfan Can’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ponck’un kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

55’inci dakikada Fajr’ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Robin Yalçın’ın dokunduğu top direğe çarparak auta çıktı.

56’ncı dakikada hakem Alper Ulusoy yeniden saha çizgilerinin temizlenmesini istedi.

72’nci dakikada kar yağışının devam etmesi nedeniyle hakem Alper Ulusoy saha çizgilerinin yeniden temizlenmesi istedi.

75’inci dakikada Deniz’in ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

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STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim Bozbey

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut (Dk. 75 Mehmet), İrfan Can (Dk. 75 Gulbrandsen), Deniz Türüç (Dk. 90+4 Leonardo), Aleksic, Demba Ba (Dk. 85 Giuliano), Crivelli

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal - Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir (Dk. 90+5 Coffie), Hakan, Fajr (Dk. 90 Camara), Erdoğan (Dk. 69 Kone), Gradel (Dk. 90 Ninga), Yatabare

GOLLER: Dk. 38 Aleksic (Medipol Başakşehir) - Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Epureanu, Mahmut (Medipol Başakşehir) - Robin Yalçın, Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)

DHA