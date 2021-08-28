ÖZET | Başakşehir - Kayserispor maç sonucu: 0-1

Süper Lig 'in 3. hafta maçında Yukatel Kayserispor deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi ve siftah yaptı. Hikmet Karaman yönetiminde geçen hafta ilk puanını alan Kayserispor, 3.haftada da ilk galibiyetini aldı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golü yeni transfer Mame Thiam kaydetti.

Başakşehir'de ise kötü gidişat devam ediyor. Aykut Kocaman'ın ekibi oynadığı üç maçı da kaybederken 19.sırada kaldı.

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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Gökhan Barcın

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 69 Deniz Türüç), Duarte, Ravil Tagir (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir (Dk. 79 Ahmed Kutucu), Berkay Özcan (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner), Visca, Aleksic, Gulbrandsen (Dk. 46 Muhammet Demir)

Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek (Dk. 77 Onur Bulut), Uğur Demirok, Kolovetsios, Carole, Attamah, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 62 İlhan Parlak), Mensah (Dk. 77 Cardoso), Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Mane), Thiam (Dk. 90 3 Mustafa Pektemek)

Gol: Dk. 4 Thiam (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Lima, Dk. 45 1 Gulbrandsen, Dk. 65 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Dk. 53 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)





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Maçtan dakikalar

GOL! 4.dakikada Kayserispor yeni transfer Mame Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Emrah Başsan arka direğe ortasını yaptı. Thiam, gelişine topa sert vurdu ve fileleri havalandırdı.

13. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Kayserispor ceza sahası önünde topla buluşan Berkay, çok sert bir şut çıkardı. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazandı ve üst direğe de çarpıp auta gitti.

16.dakikada Visca'nın çevirdiği topa Aleksic kafayı vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı

31.dakikada Junior Çaicara ceza sahasına girmeden vurdu şutu yandan auta gitti

İlk yarıyı Kayserispor 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı. Devre arasında Başakşehir'de Gulbrandsen, Berkay ve Ravil çıktı yerlerine Tolga, Ömer Ali ve Muhammet Demir girdi. Kayserispor'da da Gökhan'ın yerine Carlos Mane oyuna dahil oldu.

62. dakikada Yukatel Kayserispor’un gelişen atağında Mensah ile paslaşarak rakip ceza sahasına giren Mane, sol çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Volkan Babacan yerden gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada Medipol Başakşehir atağında Kayserispor savunmasından seken top, ceza sahası dışına açıldı. Tolga Ciğerci topun gelişine ayak içiyle vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Lung’un kucağında kaldı.

88.dakikada sol kanattan gelen topa Deniz Türüç uçarak kafayı vurdu, şutu direğin dibinden dışarı gitti.

90.dakikada sağ kanattan korneri Visca kulladı ortasına Lima kafayı vurdu kaleci Lung son anda topu kornere çeldi.

Mücadeleyi konuk Kayserispor 1-0 galip tamamladı.





Aykut Kocaman'dan 3 değişiklik

Medipol Başakşehir’de teknik direktör Aykut Kocaman, son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasına göre ilk 11’inde 3 değişikliğe gitti. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, Konyaspor’a geçen hafta deplasmanda 2-1 kaybettikleri karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve Peter Zulj’un yerine Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Berkay Özcan’ı sahaya sürdü. Kocaman, takımını sahaya Volkan Babacan, Caiçara, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Gulbrandsen ilk 11’iyle çıkardı.

Başakşehir’de Muhammed Şengezer, Muhammet Demir, Ahmed Kutucu, Deniz Türüç, Ponck, Tolga Ciğerci, Zulj, Emre Kaplan, Ömer Ali Şahiner ve Atabey Çiçek ise yedek soyundu. Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli ise kadroda yer almadı.

Edin Visca ilk 11’e döndü

Başakşehir’de geçen hafta oynanan Konyaspor karşılaşmasında yedekler arasında yer alan kaptan Edin Visca, ilk 11’e döndü. Visca, Konyaspor maçında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.





Başakşehir - Kayserispor maçı ilk 11'leri...

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ravil, Duarte, Lucas Lima, Mahmut, Youssouf, Aleksic, Berkay, Visca, Gulbrandsen

Kayserispor: Lung, Ramazan, Uğur, Kolovetsios, Carole, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Gökhan, Mame Thiam