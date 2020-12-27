ÖZET | Başakşehir - Kasımpaşa maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Galibiyet hasretini dindirmek adına mutlak galibiyet hedefleyen Başakşehir, rakibinin oyunun büyük bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa ile 90+2'de bulduğu gol sonucunda 2-2 berabere kaldı.

Başakşehir'in gollerini 27. dakikada Nacer Chadli ve 90+2. dakikada Edin Visca atarken Kasımpaşa'nın gollerini ise 36. dakikada Yusuf Erdoğan ve 84. dakikada Armin Hodzic kaydetti. Kasımpaşa'da Aytaç Kara, 43. dakikada ikinci sarı kartı sonucunda kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Süper Lig'deki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Başakşehir, 14. maçı sonunda puanını 16 yaparken Kasımpaşa ise 15. maçı sonunda 19 puana ulaştı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Epureanu’nun uzun pasında ceza alanı içinde Visca topla buluştu. Visca’nın bekletmeden altı pas üzerine gönderdiği topa Aleksic dokundu, ancak top kaleci, Ertuğrul’da kaldı.

14. dakikada Yusuf’un ortasına ceza alanı içinde Anıl kafa ile vurdu. Topu önünde bulan Hajrandinovic’in şutunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

16. dakikada serbest vuruş kazanan Başakşehir’de Aleksic’in sert şutunu kaleci Ertuğrul oyun alanına çeldi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

GOL | 27. dakikada Başakşehir, Kasımpaşa'yı eksik yakaladı. Aleksic'in sol kanada açtığı topta Visca, topu sürüp ceza sahasına çevirirken Chadli, biraz arkasına doğru gelen topu boş kaleye yolladı: 1-0.

GOL | 36. dakikada Hajradinovic'in savunma arkasına attığı topta Kasımpaşa'da Anıl Koç, kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı. Yanında iki arkadaşı bulunan Anıl'ın pasında Yusuf Erdoğan, boş kaleye topu gönderdi: 1-1.

KIRMIZI KART | 43. dakikada Kasımpaşa'da Aytaç Kara, Mahmut Tekdemir'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Aytaç ilk sarı kartını 15. dakikada Gulbrandsen'e yaptığı faul sonucunda görmüştü.

45+6. dakikada Giuliano'nun ortasında ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol edip rövaşatasını yapan Aleksic'in şutu direkten dönerken sonrasında Visca'nın çaprazda yakın mesafeden gelişine çektiği şut, dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

55. dakikada Chadli’nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Ertuğrul kolay bir şekilde kontrol etti.

65. dakikada Crivelli’inin indiği topu alan Visca, ara pasında Chadli’yi gördü. Chadli’nin çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul topu çeldi.

66. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Cemali’nin ortasında Crivelli vurdu, topu Ertuğrul çeldi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

71. dakikada Hadadi’nin ortasında Koita’nın topu önce kontrol edip ardından yaptığı sert vuruşta top kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

72. dakikada Edin Visca’nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği mükemmel şutta top üst direkten döndü.

75. dakikada Deniz Türüç’ün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Crivelli’nin vuruşunda top kaleci Ertuğrul’un da müdahalesiyle direğe çarpıp kornere gitti.

GOL | 84. dakikada Kasımpaşa'da Hadergjonaj'ın ortasını Mehmet Topal, topu ceza sahası dışına yolladı. Hajradinovic'in tekrar ceza sahası içine indirdiği topta Mehmet Topal ve Kerim Frei'ın arasından topu kurtaran Hodzic, takımını öne geçirdi: 1-2.

89. dakikada Hajrandinovic'in pasında sol çaprazda ceza alanı içine giren Hadadi’nin şutunu kaleci Volkan ayaklarıyla çeldi.

GOL | 90+2. dakikada Başakşehir'de Crivelli, ceza sahası içinde topu Gulbrandsen'e bıraktı. Gulbrandsen'in vuruşunu Ertuğrul çıkarırken dönen topta Edin Visca, skora eşitliği getirdi: 2-2.

90+5. dakikada Hadergjonaj’ın pasında Koita’nın ceza sahası içinde çektiği şutta kaleci Volkan Babacan’ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Abay, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael (Kerim Frei dk. 62), Skrtel (Mehmet Topal dk. 51), Epureanu (Deniz Türüç dk. 73), Cemali Sertel, Aleksic, Mahmut Tekdemir (Crivelli dk. 46), Visca, Chadli, Giuliano (Berkay Özcan dk. 62), Gulbrandsen

Yedekler: Ahmet Said, Uğur Uçar, Hasan Ali, Ponck, Azubuike

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tirpan, Hadergjonaj, Tomas Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç Kara, Anıl Koç (Kevin Varga dk. 59), Yusuf Erdoğan (Koita dk. 68), Hajrandinovic, Armin Hodzic (Ahmet Oğuz dk. 90+3)

Yedekler: Erdem, Mehmet Feyzi, Doğucan, Evren Eren, Yasin Dülger, Alan, Hasan Emre

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Chadli (dk. 27), Visca (dk. 90+2) (Başakşehir), Yusuf Erdoğan (dk. 46), Hodzic (dk. 85)(Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: Aytaç Kara (dk. 42) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Rafael (Başakşehir), Ertuğrul, Tirpan (Kasımpaşa)

Fotoğraflar: Serkan Hacıoğlu