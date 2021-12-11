ÖZET | Başakşehir - Kasımpaşa maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'in 16. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Kasımpaşa ile İstanbul derbisinde karşılaştı. Emre Belözoğlu yönetiminde oynadığı 7 maçta 19 puan toplayan ve muhteşem çıkışla 5. sıraya yükselen Başakşehir, Kasımpaşa karşısında zorlansa da 3 puanı kazanmayı başardı: 2-1. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Edin Visca (53') ve Mahmut Tekdemir (90+2') attı. Kasımpaşa'nın tek golü ise Hajradinovic'den (78') geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada gelişen Başakşehir atağında Ömer Ali'nin uzun pasında ceza sahası sol çaprazdan Chadli'nin sert şutu auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

53'üncü dakikada Başakşehir öne geçti. Chadli'nin pasıyla Hasan Ali'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Harun'un müdahalesiyle topu önünde bulan Visca, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

75'inci dakikada Donk'un uzak mesafeden sert yerden şutunda kaleci Muhammed topun sahibi oldu.

78'inci dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Hadergjonaj'ın sağ kanattan sert ortasında Hajradinovic'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

82'nci dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Doğucan'ın ortasında Jorgensen'in etkili kafa vuruşunda kaleci Muhammed ayaklarıyla gole izin vermedi.

90+2'nci dakikada Chadli'nin sol kanattan sert ortasında kaleci Harun topu uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Mahmut meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.

Mücadele Başakşehir'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed - Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali (Dk. 90+5 Lima), Mahmut, Berkay, Visca, Chadli, Deniz (Dk. 77 Tolga), Okaka

KASIMPAŞA: Harun - Hadergjonaj, Donk, Bruma (Dk. 68 Brecka), Eren, Tarkan (Dk. 46 Doğucan), Travnik, Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Ben Ouanes), Varga (Dk. 68 Hajradinovic), Eysserıc, Umut (Dk. 68 Jorgensen)

GOLLER: Dk. 53 Visca, Dk. 90+2 Mahmut (Medipol Başakşehir) - Dk. 78 Hajradinovic (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Duarte, Mahmut (Medipol Başakşehir) - Travnik, Hajradinovic, Doğucan (Kasımpaşa)

DHA