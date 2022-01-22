(ÖZET) Başakşehir - Göztepe maç sonucu: 1-2

Başakşehir ile Göztepe , Spor Toto Süper Lig 'in 23. haftasında karşılaştı, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan 90 dakikada gülen taraf konuk ekip oldu. 38. dakikada Cherif Ndiaye ve 87. dakikada Halil Akbunar'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan Nestor El Maestro'nun ekibi, serisini 4 maça taşıdı ve 27 puana ulaşarak 13. sıraya yerleşti.

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Ev sahibinin 90+5. dakikada Danijel Aleksic ile bulduğu gol puan için yeterli olmadı. Kayserispor'un ardından Göztepe'ye kaybeden, 4 maçtır 3 puana hasret kalan Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise üst üste 2. mağlubiyetini alarak 34 puanda kaldı, 8. sıraya geriledi.

Göztepe, Aralık 2017'den bu yana ilk kez Süper Lig'de 4'te 4 yaptı.

8. dakikada penaltı noktası üzerinden Mahmut Tekdemir’in pasında sol çaprazda topla buluşan Stefano Okaka’nın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Cherif Ndiaye’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Adis Jahovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer’de kaldı.

GOL | 38. dakikada sol kanattan Moubandje’nin ortasında ceza sahası içinde Cherif Ndiaye’nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

İlk 45 dakika Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

47. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Nacer Chadli’nin pasında altıpasta topla buluşan Stefano Okaka’nın röveşatasında meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat’ta kaldı.

57. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın ortasında ceza sahası içinde Stefano Okaka topla buluştu. Okaka’nın bekletmeden pasında topu alan Nacer Chadli’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat’ta kaldı.

70. dakikada Deniz Türüç’ün pasında topla buluşan Nacer Chadli’nn ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Berkay Özcan’ın ceza sahası içi sol tarafından ortasında altpasta buluşan Stefano Okaka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat’ta kaldı.

GOL | 87. dakikada Atınç Nukan'ın uzun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'in bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu. 0-2

GOL | 90+5. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Danijel Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

90 dakika, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed- Caiçara, Youssouf, Duarte, Hasan Ali, Tolga (Dk. 69 Guldbrandsen), Mahmut (Dk. 83 Aleksic), Ömer Ali (Dk. 46 Deniz), Berkay, Chadli (Dk. 78 Emre Çolak), Okaka

GÖZTEPE: İrfan Can- Arslanagic (Dk. 46 Atakan), Atınç, Angel, Murat, Obinna, Yalçın (Dk. 85 Kahraman), Moubandje, Halil, Ndiaye, Jahovic (Dk. 73 Lourency)

GOLLER: Dk. 38 Ndiaye, Dk. 87 Halil (Göztepe), Dk. 90+5 Aleksic)

SARI KARTLAR: Angel (Göztepe), Duarte (Medipol Başakşehir)