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ÖZET | Başakşehir - Gaziantep FK maç sonucu: 1-2

Süper Lig'de 12. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'ya 2-1 yenilerek üst üste dördüncü hafta puan kaybı yaşadı.

13 Aralık 2020, Pazar 21:04 Son Güncelleme:
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ÖZET | Başakşehir - Gaziantep FK maç sonucu: 1-2

Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler. Ligin flaş takımı Gaziantep FK deplasmanda rakibini 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Gaziantep FK maçın 44. dakikasında Kevin Mirallas'ın golü ile 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 56. dakikada Başakşehir Enzo Crivelli'nin golü ile durumu 1-1 yaptı. 74. dakikada sahneye bu kez Muhammet Demir çıktı. Gaziantep FK durumu 2-1'e getirdi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK 18 puana yükselirken Başakşehir 15 puanda kaldı.

Gaziantep FK gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. 13. haftayı bay geçecek Başakşehir ise bir sonraki hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak.


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