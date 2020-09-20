(ÖZET) Başakşehir - Galatasaray maç sonucu: 0-2

Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılılar'da goller 14'te penaltıdan Radamel Falcao ve 76'da Younes Belhanda'dan geldi.

Galatasaray savunmasında Luyindama'nın kritik hataları göze çarparken Marcao ve kaleci Fatih Öztürk'ün iyi oyunları dikkatlerden kaçmadı. Son dönemin eleştirilen ismi Belhanda da attığı gol dışında savunmaya yardımlarıyla ön plana çıktı. Özellikle son dakikalarda Başakşehir Galatasaray'ın da geriye çekilmesiyle çok önemli gol pozisyonlarına girdi ancak kaleci Fatih bunlarda da başarılıydı. Okan Buruk'un öğrencileri bu mağlubiyetle ilk 2 hafta sonunda puansız kaldı.

Maçtan dakikalar...

6' Emre Kılınç'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Medipol Başakşehir savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

7' Başakşehir - Galatasaray maçında hakem ile VAR odası arasındaki iletişimde bir problem olduğu işaret edildi.

8' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Edin Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Taylan Antalyalı topu uzaklaştırmayı başarıyor.

12' VAR hakemi Ali Palabıyık, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon için hakemi izlemeye davet etti.

Galatasaray penaltı penaltı kazandı.

14' Galatasaray Radamel Falcao'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Penaltının oluşumu:

Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta, hava topunda Luyindama'nın kafasında meşin yuvarlak Demba Ba'nın eline çarptı. Demba Ba'nın eli tam anlamıyla kapalı değildi ancak top yakın mesafeden gelmişti.

Hakem Atilla Karaoğlan önce oyunu devam ettirdi ancak VAR çağrısıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararını verdi.

23' Başakşehir gole çok yaklaştı. Luyindama'nın yaptığı büyük hata sonrasında top Demba Ba'ya geldi. Demba Ba'nın şutunda son anda Marcao araya girdi.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı. Başakşehir'de Crivelli ve Boli Bolingoli, Hasan Ali ve Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil oldu.

50' Başakşehir, 2. yarıya hızlı başladı. Başakşehir tehlikeli geldi. Visca sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. İçeri gönderdiği topu kaleci Fatih, Demba Ba'ya gelmeden kontrol etti ve tehlikeyi önledi.

54' Arda Turan'ın sol kanatta yerden gönderdiği pasla topla buluşan Sofiane Feghouli'nin, ceza alanında sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta Mert Günok topu çelmeyi başarıyor.

59' Galatasaray'da sakatlanan Saracchi'nin yerine Linnes oyuna dahil oldu.

69' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Danijel Aleksic'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top barajdan geri geliyor.

72' Galatasaray'da Arda, Feghouli ve Falcao'nun yerine Diagne, Etebo ve Babel oyuna dahil oldu.

76' Galatasaray, Younes Belhanda'nın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Ryan Babel golde asisti yapan oyuncu oluyor.

78' Ryan Babel'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mbaye Diagne, kale önünde müsait durumda gelişine vuruşunu yapıyor. Ancak açıyı iyi kapatan Mert Günok pozisyonu önlemeyi başarıyor.

90' Ceza alanında topla buluşan Enzo Crivelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor. Ancak gol öncesinde Fredrik Gulbrandsen'in pozisyonu için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

İki takımın ilk 11'leri:

Başakşehir:

Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba

Galatasaray:

Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Feghouli,



