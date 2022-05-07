(ÖZET) Başakşehir - Galatasaray maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'de sezona büyük bir hayal kırıklığıyla devam eden ve hedefsiz kalan Galatasaray , Başakşehir deplasmanına çıktı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde müthiş bir çıkış yaşayan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen ev sahibi taraftarının da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmak istiyordu.

Ancak bol pozisyonlu, keyifli bir oyun vaadeden söz konusu karşılaşma pek beklenildiği gibi geçmedi. Zaman zaman iki takım da fırsatlar yakalasa da 90 dakika genelinde temposuz bir oyun vardı. Fırsatlar da değerlendirilemeyince karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

Bu sonuçla Başakşehir, takipçisi Alanya'nın kazandığı haftada 1 puan alarak 61 puana yükseldi ve yine rakibiyle 1 maçlık farkını korudu. Galatasaray da puanını 48'e yükseltti, haftayı girdiği gibi 13. sırada kapattı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hakemliğe dönen Fırat Aydınus'u çiçeklerle tebrik etti, başarılar diledi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Tahkim Kurulu'nun iade-i itibarıyla göreve yeniden dönen Fırat Aydınus ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı!

2' Galatasaray'ın kaptığı topta Aanholt ceza sahası dışı sol çaprazından vurdu, top üstten dışarda.

5' Sağ kanattan Taylan ortaladı, Mohammed iyi yükselip, kafayı vurdu ancak aut.

19' Sol kanattan Trezeguet içeri ortaladı, Mahmut etkisiz bir kafa vuruşu yaptı ve top Muslera'nın kucağında...

39' Taylan'ın hatalı pasında topu kapan Deniz Türüç kaleyi cepheden gören noktadan sol ayağıyla sert vurdu top yandan dışarı gitti.

45' İlk devrenin sonuna +1 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

55' Mahmut'un pasında ceza alanı dışı sağ çaprazında topla buluşan Deniz şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

56' Başakşehir bir kez daha sağ kanattan geldi, Deniz bu kez içeri ortaladı, Berkay penaltı noktasından kafayı vurdu top yandan auta gitti.

İKİ GÜZEL HAREKET!

64' Başakşehir sağ kanattan korneri kullandı, Aanholt kafayla topu uzaklaştırdı, seken topa ceza yayının gerisinden Tolga Ciğerci gelişine vurdu, Muslera adeta 90'a giden topu çıkarttı. İki güzel hareket!

66' Trezeguet ceza alanı içi sol çaprazından şansını denedi, Muslera ayaklarıyla çıkarttı. Başakşehir'in gole en çok yaklaştığı pozisyon...

69' Lima sol kanattan taçı kullandı, Mahmut tekte Trezeguet'e bıraktı. Mısırlı futbolcu yayın üzerine doğru gidip, sol köşeye bırakmak istedi ancak yerden dışarı gidiyor top.

75' Boey bu kez yay üzerinden vurdu ancak şutu etkisiz, Volkan Babacan'da kalıyor top.

77' Çaicara sağ kanattan savunma arkasına sarkan Gulbrandsen'i gördü, tecrübeli futbolcu çaprazda açısı dar olmasına rağmen iyi bir şut çıkardı, Muslera kornere çeliyor.

78' Korneri Deniz kullandı, ön direkte Gomis uzaklaştırmak istedi, ceza sahası dışında top Lima'nın önüne düştü, Brezilyalı yerden sert vurdu, Muslera iki hamlede topa sahip oluyor.

84' Gomis ceza alanı dışında yıkılmadı, şutunu attı, kaleci Volkan topu kornere çeldi.

85' Sarı-Kırmızılılar korneri kullandı, ceza alanı dışına seken topa Pulgar gelişine vurdu, şutu üstten auta gidiyor.

MUSLERA'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ!

89' Çaiçara sağ kanattan ortaladı, Epureanu kafayla içeri çevirdi, arka direkte Gulbrandsen kale dibinden kafayı vurdu, Muslera çıkartıyor. Çok net pozisyon!

90' Mücadelenin sonuna +4 ekleniyor.

90+3' Barış Alper Yılmaz iki çalımla rakiplerinden sıyrılıp ceza alanına girmeden sert vurdu top yandan dışarda.

90+4'te Pulgar şansını denedi, Volkan başarılı.

Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Başakşehir - Galatasaray 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Atalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mohamed.