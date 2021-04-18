ÖZET | Başakşehir - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe Süper Lig'de 35. hafta maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Başakşehir 1-0 öne geçse de Fenerbahçe karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin gollerini 40. dakikada Attila Szalai ve 57. dakikada Pelkas kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 18. dakikada Ömer Ali Şahiner'den geldi.

Başakşehir'de 60. dakikada Mahmut Tekdemir kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ayrıca 88. dakikada Edin Visca penaltı vuruşundan yararlanamadı. Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin penaltıyı kurtardı.

Bu sonucun ardından 69 puana yükselen Fenerbahçe Beşiktaşla aradaki puan farkını ikiye indirdi. Başakşehir ise düşme hattında 33 puanda kaldı.

Fenerbahçe gelecek haftayı bay geçecek. Başakşehir ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.









(MAÇTAN DAKİKALAR)

TEHLİKELİ POZİSYON | 6. dakika - Başakşehir gole yaklaştı. Visca'nın ortasında Giuliano'nun vuruşu rakip savunmaya çarpıp dışarı çıktı.

7. dakika | Başakşehir'de Volkan Babacan'ın savunmaya göndermek istediği topu Pelkas kaptı. Ancak topu ayağından fazla açınca pozisyon sona erdi.

13. dakika | Başakşehir tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Tolga Ciğerci'nin şutu auta çıktı.

GOOOL | Başakşehir maçın 18. dakikasında 1-0 öne geçti. Ömer Ali Şahiner muhteşem bir gole imza attı.

Fenerbahçeli futbolcular golden önce Pelkas'a faul yapıldığı gerekçesiyle Cüneyt Çakır'a itirazda bulundular. VAR incelemesi sonrası Cüneyt Çakır oyunu tekrar başlattı.

23. dakika | Volkan Babacan hata yaptı ve topu kaptırdı. Fenerbahçe'de İrfan içeriye ortaladı savunma kornere gönderdi. Kornerde Serdar Aziz'in kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.

29. dakika | Mahmut Tekdemir Ozan Tufan'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü.

32. dakika | Başakşehir'de zorunlu değişiklik. Cemali Sertel oyundan alındı. Uğur Uçar oyuna dahil oldu.

TEHLİKELİ POZİSYON | 35. dakika Pelkas'ın vuruşu Volkan Babacan'dan sekti Mert Hakan'dan önce Başakşehir savunması araya girdi.

TEHLİKELİ POZİSYON | 36. dakika İrfan Can'ın pasında Valencia kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu savunmaya çarptı ve top kornere gitti.

GOOOL | 40. dakika korner vuruşu sonrası Ozan Tufan arkaya indirdi Szalai durumu 1-1 yaptı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

55. dakika Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Sert vuruş dışarıya çıktı.

GOOOL | 57. dakika Pelkas sahneye çıktı. Ceza sahası sağ çaprazdan muhteşem bir gole imza attı. Fenerbahçe skoru 2-1'e getirdi.

KIRMIZI KART | 60. dakikada Valencia ve Mahmut yaşadığı tartışma sonrası kart gördü. İkinci sarı kartını gören Mahmut Tekdemir ikinci sarı sonrası kırmı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

67. dakika İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından şansını denedi. Top az farkla dışarıya çıktı.

72. dakika Ömer Ali çevirdi savunmadan dönen top Aleksic'in önünde kaldı bu kez o vurdu ama Harun Tekin gole izin vermedi.

78. dakika Fenerbahçe gole yaklaştı. Sosa'nın pasında Novak kafa vuruşunu yaptı. Top az farkla dışarıya çıktı.

PENALTI | 87. dakikada Fredrik Gulbrandsen ceza sahası içine girdikten sonra Harun'un müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI | 88. dakikada Edin Visca penaltı vuruşunu kullandı. Harun Tekin penaltıyı kurtardı.

Başakşehir - Fenerbahçe 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Ndayishimiye, Cemali, Tolga Ciğerci, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Enzo Crivelli.

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Pelkas, Mert Hakan, İrfan Can, Valencia