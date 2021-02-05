ÖZET | Başakşehir - Fatih Karagümrük maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
1. dakikada Borini’nin sol çaprazdan şutunda kaleci Mert topu kontrol etti.
19. dakikada Başakşehir'de Giuliano, penaltı atışından yararlanamadı. Üst direğe çarpan top auta gitti. Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz hafta da Galatasaray deplasmanında penaltı kaçırmıştı.
28. dakikada Ademi’nin vuruşunda kaleci Mert topu çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
35. dakikada Fatih Karagümrük'te Campi sarı kart gördü.
45+2. dakikada Crivelli’nin kafa vuruşunda kaleci Aykut, köşeye giden topu uzanarak kontrol etti.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
52. dakikada Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.
68. dakikada Başakşehir, Enzo Crivelli'nin attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ancak VAR incelemesi sonrası Başakşehir'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
84. dakikada Başakşehir'de Azubuike sarı kart gördü.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Fatih Karagümrük, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.