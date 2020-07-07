(ÖZET) Başakşehir - Denizlispor maç sonucu: 2-0

Süper Lig'de lider Başakşehir, Denizlispor'u 2-0'la geçti ve bitime 3 hafta kala zorlu bir virajı daha dönmeyi başardı. İlk yarısı golsüz biten mücadelenin ikinci ayrısında 68'de Crivelli'nin kornerden yükselip attığı kafayla öne geçen Başakşehir, 78'de de penaltıdan Visca'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.

90 dakika sonunda 3 puanı 2 golle alan Okan Buruk'un takımı en yakın rakibi Trabzonspor'la olan puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıakrdı. Başakşehir 66 puana ulaştı.









Maçtan dakikalar...

5' Medipol Başakşehir takımından Junior Caiçara sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

14' Hugo Rodallega rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

17' Sağ kanattan Caiçara'nın yerden pasında müsait pozisyonda Enzo Crivelli altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

22' Edin Visca sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

33' Yukatel Denizlispor takımından Zakarya Bergdich ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

40' Demba Ba ceza alanı içinde kaleci Tolgahan ile yanyanayken yerde kaldı, hakem "devam" dedi. Demba Ba ve Başakşehirliler penaltı bekledi ancak hakem 'Devam' dedi. VAR ise devreye girmedi. Hakem Abdulkadir Bitigen Ba'ya sarı akrt da vermedi ev pozisyonu normal bir çarpışma ya da düşme olarak değerlendirdi.

45+3' Rodallega sağ kanattan güzel getirdi, yerden içeri çıkardı ancak altıpasta Denizlispor'dan topa dokunacak kimse yoktu.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarı başladı.

52' Denizlispor Hugo Rodallega'yla iki önemli fırsatı saniyeler içinde değerlendiremedi. Sol çaprazdan ceza alanına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşunu Mert Günok çıkardı. Daha sorna sağ kanattan yapılan ortaya yine Rodallega vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

57' Bu kez gole yaklaşan Başakşehir oldu. İrfan Can sol kanattan içeri girdi, penaltı noktasında bekleyen Demba Ba'ya çıkardı ancak Ba'nın vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere gitti. Kornerden gelen topta Skrtel kafayı durdu top auta gitti.

65' Sağ kanattan kullanılan kornerde Enzo Crivelli ceza alanı içinde kafayı vurdu ve golü attı. Bu, Crivelli'nin ligdeki 11. golü oldu.

76' Başakşehir penaltı kazandı. Sol kanattan Crivelli ortaya çevirdi, Mustafa Yumlu'nun eline çarpan topa hakem 'Penaltı' dedi.

79' VAR incelemesinden sonra Visca penaltıyı gole çevirdi ve Başakşehir 2-0 öne geçti.

İki takımın 11'leri şu şekilde:

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, İrfan, Mehmet, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sackey, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega



