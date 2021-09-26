ÖZET | Başakşehir - Çaykur Rizespor maç sonucu: 3-0

Süper Lig 'in 7. hafta Başakşehir, sahasında yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile ilk maçına çıkan Çaykur Rizespor 'u konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 3-0 ile geçerken golcüsü Stefano Okaka, hat-trick yaparak yıldızlaştı.

İç sahada üst üste ikinci galibiyetini alan Başakşehir, 7 maç sonunda 6 puana ulaşırken yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde de aradığı galibiyeti alamayan Çaykur Rizespor, 7 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Çaykur Rizespor, büyük bir şans yakaladı. Başakşehir'in çıkarken yaptığı hata sonrası savunma arkasına sarkan Boyd, ceza sahası içi altı pasın sağ çaprazında topla buluştu fakat yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

15. dakikada yine Başakşehir savunmasının hatası sonucunda topu kazanan Çaykur Rizespor'da Bryan Dabo'nun ceza sahası içinden kaleyi karşıdan görürken yaptığı vuruş, savunmadan döndü.

16. dakikada sağ kanattan içeri doğru kat eden Edin Visca'nın sol ayakla ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı gitti.

18. dakikada sağ kanatta ceza sahası içinde Mahmut'un çevirdiği topta Okaka'nın vuruşu savunmadan döndü.

Alper'in hatası Başakşehir'i öne geçirdi!

GOL | 25. dakikada Çaykur Rizespor'da Alper Potuk, savunmada topu fazla ayağında tuttu. Altı pasa doğru topu sürüp uzaklaştırmak istediğinde ise Okaka'ya çarpan vuruşu ağlara giderek Başakşehir'i öne geçirdi: 1-0.

37. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topun gelişine ceza sahası dışından Alberk Koç’un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısı başladı.

GOL | 55. dakikada Edin Visca'nın pası sonucunda kaleciyle karşı karşıya kalan Okaka, yaptığı düzgün vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0.

60. dakikada uzun topta savunma arkasına hareketlenen Bolasie'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş, Ravil Tagir'in de pozisyonunu bozmasıyla auta gitti.

Okaka'dan hat-trick!

GOL | 75. dakikada Başakşehir'de Edin Visca'nın ortasında Okaka, çok şık bir voleyle hat-trick yaptı: 3-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Başakşehir, mücadeleden 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

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Süper Lig | Medipol Başakşehir: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Okaka

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Alberk Koç, Yasin Pehlivan, Alper Potuk, Boyd, Dabo, Bolasie, Remy

Gol: Dk. 25 Okaka (Medipol Başakşehir)