ÖZET | Başakşehir - Çaykur Rizespor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'a mağlup olan son şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Başakşehir rakibini yenerek seri yakalamak istedi. Son maçında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden ve teknik direktörlüğe Sumudica'yı getiren Çaykur Rizespor ise seri yakalayarak üst sıralara çıkmak istiyor.

Maça Çaykur Rizespor etkili başladı. Dakika 4'ü gösterdiğinde Çaykur Rizespor, tabelayı değiştirme fırsatına yaklaştı ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Godfred Donsah tarafından çekilen şut kaleyi az farkla auta çıktı.

Başakşehir 7. dakikada tehlikeli geldi. Paslaşmalarla rakip ceza sahasına kadar gelen ev sahibinde son olarak top Mehmet Topal'da kaldı. Tecrübeli futbolcu ceza sahası dışına çıkan topa gelişine şutunu attı ancak top savunmaya çarpıp geri geldi.

35.dakikada Çaykur Rizespor etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Braian Samudio, sol çaprazdan şutunu attı ancak top sağ direğin yanından az farkla auta çıktı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısı konuk Rizespor etkili oyunuyla başladı. Karadeniz ekibi, 47 dakikada Michalak'ın yerde kalması sonrasında penaltı kazandı. Michalak'a müdahaleyi yapan isim Hasan Ali Kaldırım.

Penaltı atışını kullanmak için Samudio topun başına geldi. 49. dakikada Rizesporlu futbolcu, kaleci Mert Günok'u geçerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra Başakşehir, Çaykur Rizespor kalesine ataklarını sıklaştırdı. 63. dakikada Demba Ba, Crivelli'ye indirdi. Crivelli kafa vuruşunu yaptı kaleci Zafer topu kontrol etti.

TOPAL 1 PUANI GETİRDİ

64. dakikada Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, ceza sahası dışından şutunu attı. Rizespor savunmasına çarpan top ağlarla buluştu ve bu golle Başakşehir eşitliği yakaladı: 1-1.

Maçın geriye kalan dakikalarında Başakşehir, gol bulmak için rakip kaleye akınlarını gerçekleştirdi ancak istediğini bir türlü bulamadı.

Çaykur Rizespor ise kontratakla golü bulmaya çalıştı. Maçın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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