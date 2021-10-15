ÖZET Başakşehir-Beşiktaş maç sonucu: 3-2

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş'ın gollerini Alex Teixeira ve Batshuayi atarken Başakşehir'in gollerini Okaka(2) ve Gulbrandsen kaydetti.

Maçtan önemli dakikalar

Başakşehir-Beşiktaş mücadelesi başladı.

Karşılaşmadaki ilk ut ev sahibinden geldi. 6. dakikada Deniz Türüç'ün şutunu kaleci Mert kurtardı.

12. dakikada Başakşehir sağ kanattan etkili geldi. Ceza alanı çaprazında topu alan Caicara'nın uzak köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

17. dakikada Beşiktaş akınında Josef uzaklardan kaleyi denedi, top farklı şekilde üstten auta çıktı.

Berkay net pozisyonu değerlendiremedi

23.dakikada Beşiktaş savunmasında Welinton'un ayağı kaydı, topu alan Berkay bomboş durumda ceza sahasına girdi. Karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

Bu pozisyondan bir dakika sonra Beşiktaş net pozisyonu kaçırdı. Sağ kantta topla buluşan Rıdvan'ın ortasında Güven topa dokunamasa da savunma araya girmek isterken ters bir vuruş yaptı ancak kaleci volkan topu kontrol etmeyi başardı.

Okaka fırsatçılığını konuşturdu

40.dakikada gelişen Başakşehir atağında Visca, sol kanatta topla buluştu ve ceza sahasına yakım bir bölgeden vuruşunu yaptı, Mert'ten seken topu Okaka filelerle buluşturdu: 1-0

45. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Vida kale alanı içinde iyi yükseldi, onun kafa vuruşunda yerden seken top kaleci Volkan'da kaldı.

İlk yarı sona erdi.

Beşiktaş ikinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başladı. Larin, Necip ve Alex Teixeira oyuna girerken Oğuzhan, Atiba ve Güven oyundan çıkan isimler oldu.

İkinci yarı başladı.

51'de topla buluşan Larin'in vuruşunu kaleci Volkan yatara kurtardı.

Mert mutlak golü önledi

53.dakikada gelişen Başakşehir atağında savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Chadli Mett ile karşı karşıya kaldı, Chadli'nin vuruşunu Mert kornere çeldi.

Volkan'ın hatası Teixeira'nın golü

59.dakikada Başakşehir kaleci Volkan topla buluştu Batshuayi'nin yüksek baskısı sonucu pas hatası sonrası Alex Teixeria golü buldu: 1-1.

Beşiktaş golü bulmasının ardından Başakşehir yarı alanında daha fazla topla buluşmaya başladı.

75. dakikada Michy Batshuayi'nin sol çaprazdan sağ köşeye ayak içi şutunu Volkan Babacan kornere çeldi.

77'de bu sefer Başakşehir çok etkili geldi. Ceza yayının üzerinde topa vuran Tolga'nın şutunu Mert güçlükle kornere çeldi.

Okaka'dan ikinci gol

82.dakikada kendi alanından hızlı çıkan Başakşehir'de Gulbrandsen sağ kanatta topla buluştu. Savunmada büyük açık veren Siyah-Beyazlılar'ın kalesine Başakşehir 3 futbolcu ile geldi. Gulbrandsen'in ceza sahasına yerden ortasında Okaka skoru 2-1 yaptı.

3 dakikada 2 gol!

85.dakikada yine kontratağa çıkan Başakşehir'de bu kes ikinci golün asistini yapan Gulbradsen'den geldi ve skor bir anda 3-1 oldu.

Batshuayi farkı bire indirdi

90.dakikada Ghezzal ile savunma arasınd yaşanan pozisyon sonrası karşılaşmanın hakemi VAR kararı sonrası penaltı kararı verdi ve Batshuayi penaltıyı gol çevirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk galibiyetini Beşiktaş'a karşı almış oldu.









Başakşehir - Beşiktaş 11'ler

Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz, Okaka

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Atiba, Güven, Batshuayi

Yedekler: Ersin, Montero, Salih, Gökhan, Can, Larin, Necip, Serdar, Umut, Teixeira

Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynadıkları son maç olan Demir Grup Sivasspor mücadelesine göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynadıkları son maç olan Demir Grup Sivasspor mücadelesine göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Sivasspor karşılaşmasında görev verdiği Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı, Can Bozdoğan ve Kenan Karaman'ı bu mücadelede görevlendirmeyen Yalçın, bu futbolcuların yerine Mert Günok, Welinton, Atiba Hutchinson ve Rachid Ghezzal'a Başakşehir karşısında forma verdi.

Sergen Yalçın, Başakşehir'de yine locada

Sivasspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Sergen Yalçın, mücadeleyi locadan izledi.

Geçen sezon da cezalı olduğu için Beşiktaş'ın Başakşehir ile deplasmanda oynadığı müsabakayı locadan takip eden Yalçın, bu sezon da cezası nedeniyle takımını kulübede yönetemedi.

Sergen Yalçın'ın yokluğunda siyah-beyazlı takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin görev yaptı.

Mert Günok eski takımına karşı

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Mert Günok eski takımı Başakşehir'e karşı ilk kez forma giydi.

2017-2018 sezonun yaz transfer döneminde Başakşehir'e transfer olan ve 4 sezon turuncu-lacivertli formayı giyen tecrübeli kaleci, aynı zamanda Beşiktaş'ta 3. kez müsabakaya çıktı. Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk kez yeni takımıyla maça çıkan tecrübeli eldiven, Altay karşısında da Beşiktaş'ın kalesini korumuştu.

Sakatlar döndü

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıktan dönen futbolcular, Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıktı.

Yaşadıkları sakatlıklar yüzünden bir süredir takımdan ayrı kalan Welinton, Montero, Larin ve Ghezzal, Başakşehir maçıyla birlikte sahalara döndü.

Dört futbolcu da ligde Altay ve Sivasspor müsabakalarında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'a karşı forma giyememişti.

Sakatlıkları devam eden Kenan Karaman, Miralem Pjanic ve Mehmet Topal'ın yanı sıra Fabrice N'Sakala da kadroya dahil edilmedi.

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta 3'üncü dalyasını yaptı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcularından Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı formayla 300'üncü maçına çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün "Feda Sezonu" olarak ilan ettiği 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, bu sezon ligde 5, Avrupa'da 1 maçta görev yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, geride kalan 9 sezonda Beşiktaş'la 3 lig şampiyonluğu yaşadı.