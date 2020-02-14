Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, Demba Ba'nın 50. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Başakşehir, Süper Lig’de üst üste 4. iç saha maçından galibiyetle ayrılırken ligde evindeki yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı. Turuncu-Lacivertliler, 43 puana ulaşarak maç fazlasıyla da zirveye oturdu.

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Süper Lig’de Sergen Yalçın yönetiminde 2’de 2 yapmış olan Beşiktaş ise ligde yeni hocasıyla ilk yenilgisini aldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Başakşehir'de savunma arkasına atılan top sonucunda Crivelli, Vida'dan kurtulup Karius ile karşı karşıya kalsa da istediği vuruşu yapamadı ve top kalecide kaldı.

SARI KART | Karşılaşmanın ilk kartını 9. dakikada Elia'ya yaptığı müdahale sonucunda Beşiktaş'tan Kevin Prince Boateng gördü.

13. dakikada Visca’nın pasında savunma arkasına hareketlenen Elia, Lens’in büyük hatası sonucunda Karius ile karşı karşıya kalırken Alman kaleci, topu kurtarmayı başardı. Pozisyon sonrasında ofsayt bayrağı kaldırıldı.

SARI KART | 19. dakikada Victor Ruiz'e sert müdahalesi sonucunda Başakşehir'de Enzo Crivelli sarı kart gördü.

20. dakikada N’Koudou’nun ceza sahası ön çizgisine bıraktığı topta Elneny’nin vuruşu yandan auta gitti.

23. dakikada Crivelli’den sekerek ceza sahasına gelen topta Loris Karius, topu elinden kaçırdı ve Demba Ba, topu ağlara gönderdi fakat pozisyon sonuçlanmadan hakem, Karius’a faul yapıldığı kararını verdi.

33. dakikada Burak Yılmaz’ın kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda kullandığı serbest vuruş, barajdan geri döndü.

39. dakikada Beşiktaş’ta Lens’in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde N’Koudou topu indirirken Diaby'nin altı pas üzerinden kafası Skrtel'e çarparak dışarı gitti.

40. dakikada Beşiktaş’ta Caner Erkin’in savunma arkasına yolladığı top Skrtel’i geçse de Boateng dokunamadı.

SARI KART | 45+1. dakikada Başakşehir’de Mahmut Tekdemir, hakeme itirazları sonucunda sarı kart gördü.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

48. dakikada Beşiktaş’ta soldan etkili gelen N’Koudou’nun içeri çevirdiği topta Atiba Hutchinson’ın vuruşu üstten dışarı gitti.

GOL | Beşiktaş atakları sonrası Başakşehir, Mahmut Tekdemir ile etkili çıktı. Mahmut'un pasında Visca, topla buluştu ve savunma arkasına sarkan Demba Ba'yı gördü. Ba, karşı karşıya pozisyonda net bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

SARI KART | Başakşehir’in golünde Mahmut Tekdemir’e faul yapan Beşiktaşlı Lens, 51. dakikada sarı kart gördü.

54. dakikada Beşiktaş’ta Caner’in soldan yaptığı ortada, Burak Yılmaz’ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

55. dakikada Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’ın geriden gelen Elneny’ye bıraktığı topta Mısırlı oyuncunun etkili vuruşunu Mert, güzel bir kurtarışla çıkardı.

64. dakikada Başakşehir, tehlikeli geldi. Clichy’nin sol kanattan yaptığı ortada, Demba Ba penaltı noktasının biraz gerisinde topla buluştu ve sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

68. dakikada Burak Yılmaz ceza sahasına girerek topu sağdan gelen Diaby’ye çıkardı. Diaby’nin çaprazdan sert şutunu kaleci Mert Günok kurtardı.

70. dakikada Burak Yılmaz, ceza sahası çizgisinin önünde topla buluşurken yaptığı vuruşu Mert, başarılı bir kurtarışla engelleyen isim oldu.

76. dakikada Caner Erkin’in soldan kullandığı köşe vuruşunda Boateng’in kafa vuruşu savunmaya çarptı, kaleye giden topu kaleci kontrol etti.

80. dakikada Caiçara'nın sağdan yaptığı ortada, Demba Ba'nın kafayla indirdiği topa Visca, vuruşunu yaptı. Gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruşu, Karius iki hamlede çıkardı.

SARI KART | 85. dakikada Caiçara’ya yaptığı faul sonrası Tyler Boyd, sarı kart gördü.

SARI KART | 86. dakikada Başakşehir’de Epureanu, ceza sahası ön çizgisinde Atiba’ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

87. dakikada Beşiktaş’ta kritik noktadan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin, topu üstten dışarı yolladı.

90+1. dakikada Elneny’nin kontrolünde olan topu Beşiktaş ceza sahası içinde kapan Demba Ba, Karius’tan sıyrılarak açısını kaybetmesine rağmen sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Başakşehir, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig | Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Süleyman Özay

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Berkay Özcan), Visca (Dk. 90 3 Ponck), Elia (Dk. 72 Azubuike), Demba Ba, Crivelli

Beşitaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Diaby (Dk. 69 Ljajic), Hutchinson, Boateng, N’Koudou (Dk. 74 Boyd), Burak Yılmaz (Dk. 81 Umut Nayir)

Gol: Dk. 50 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 9 Boateng, Dk. 85 Boyd (Beşiktaş), Dk. 19 Crivelli, Dk. 45 1 Mahmut Tekdemir, Dk. 86 Epureanu (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir’e konuk olan Beşiktaş, geçen haftaya göre bu zorlu maça 2 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Adem Ljajic’i yedek soyundurup Kevin-Prince Boateng’i ilk 11’de sahaya sürdü. Geçen haftaki Gaziantep FK maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve bir gol atan Boateng, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11’de şans buldu.

- Cezalı Gökhan Gönül’ün yerine Lens

Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı Gökhan Gönül’ün yerine Jeremain Lens ilk 11’de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir karşısında savunmanın sağında da Lens oynadı. Hollandalı oyuncu, 7 maç sonra ilk 11’de oynama fırsatı yakaladı.

Sarı kart cezası nedeniyle ligin ilk yarısının son haftasındaki Gençlerbirliği maçını kaçıran ve devre arasında sakatlanarak Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında oynayamayan Lens, geçen haftaki Gaziantep FK mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil olmuştu. Lens, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki iki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını da sakatlığından dolayı kaçırmıştı.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Loris Karius, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N’Koudou, Domagoj Vida, Caner Erkin, Abdoulay Diaby ve Burak Yılmaz ilk 11’de görev aldı.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Ljajic’in yanı sıra Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz bulundu.

Sergen Yalçın, Douglas Santos ile Pedro Rebocho’yu kadroda tercih etmedi.

- Taraftarlar yalnız bırakmadı

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını zorlu maçta yalnız bırakmadı.

Taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.

Siyah-beyazlılar, maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonuna tepki gösterdi.

- Okan Buruk’tan tek değişiklik

Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11’inde tek değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor müsabakasında ilk 11’de yer verdiği Carlos Ponck’un yerine bu mücadelede Martin Skrtel’e stoperde görev verdi.

Okan Buruk; Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Demba Ba ve Crivelli ilk 11’ini sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli takım, sahaya "Vatan size minnettar. İdlib" yazılı pankartla çıktı.