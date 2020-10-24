(ÖZET) Başakşehir - Antalyaspor maç sonucu: 5-1

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçta Leipzig'e 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Geçen hafta Trabzonspor'u 2-0 yenen Başakşehir, Antalyaspor engelini de aştı ve çıkışını sürdürdü.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta rakibine top göstermeyen Başakşehir, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Üst üste 2 galibiyet alarak seri yakalayan Başakşehir'e 3 puanı getiren goller; Edin Visca (2), İrfan Can Kahveci, Enzo Crivelli ve Giuliano'dan geldi. Antalyaspor'un tek sayısnı ise Lukas Podolski kaydetti.

Puanını 7'ye yükselten Başakşehir, 10. sıraya yerleşti. Antalyaspor ise 8 puanla 6. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Deniz Türüç’ün sol kanattan kullandığı kornerde, altıpas önüne gelen topa Epureanu kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

Aynı dakikada Antalyaspor etkili bir atak geliştirdi. Orgill, iki kişiyi geçip ceza sahasına girdi, sağ çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Mert’ten seken topu, savunma uzaklaştırdı.

10. dakikada Medipol Başakşehir, Rafael’in düşürülmesiyle penaltı kazandı. 11. dakikada penaltı atışı kullanan Visca, topu ve kaleci Boffin’i ayrı köşelere gönderdi ve fileleri havalandırdı: 1-0.

14. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Mert, son çizgiye inip ceza sahasına ortasını yaptı. Podolski topun gelişine çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

21. dakikada Medipol Başakşehir’in kazandığı kornerde Martin Skrtel ve Ersan Adem Gülüm arasında yaşanan pozisyonda hakem Ali Palabıyık ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 23. dakikada Visca’nın kullandığı penaltıda top kaleci Boffin’den döndü. Boşta kalan topa Visca bir kez daha vurdu ve kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-1.

27. dakikada ev sahibi takım farkı 2’ye çıkardı. Visca, sağ kanattan kazanılan kornerde topu ceza sahası dışında bekleyen İrfan Can Kahveci’ye gönderdi. İrfan gelişine çok sert vurdu ve topu köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1.

35. dakikada Medipol Başakşehir 4. golünü attı. Hızlı gelişen atakta Demba Ba, savunmanın arkasına hareketlenen Crivelli’ye pasını attı. Fransız oyuncu, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazda yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 4-1.

38. dakikada turuncu-lacivertli takımın sağ kanattan gelişen atağında Visca, ceza sahasına hareketlenen İrfan Can Kahveci’ye pasını attı. İrfan, sağ çaprazdan ayak içiyle plase vuruşunu yaptı, top ters direk dibinden auta gitti.

41. dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı. Amilton, Rafael’e yaptığı faul sonrasında kırmızı kart gördü. Maçın hakemi Ali Palabıyık önce Amilton’a sarı kart gösterdi, Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında Palabıyık, sarı kartı iptal etti ve Amilton’a kırmızı kartını gösterdi.

Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertli takımın 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Medipol Başakşehir’in hızlı gelişen atağında Visca, sol kanattan bindiren Deniz’e pasını attı. Deniz, ceza sahasına girer girmez yerden şutunu attı, yan direğe de çarpan top auta gitti.

60. dakikada Antalyaspor ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Podolski hızla Medipol Başakşehir ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Podolski’nin ceza sahası içerisinde ayak içiyle attığı şutta top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada ev sahibi takım farkı 4’e yükseltti. İrfan Can, ceza sahası içerisindeki Demba Ba’ya aşırtma pasını attı. Demba Ba rakibine rağmen şutunu attı, kaleci Boffin’den dönen topa Giuliano vurdu ve meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 5-1.

Mücadele turuncu-lacivertli ekibin 5-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael (Dk. 46 Berkay Özcan), Skrtel (Dk. 46 Ponck), Epureanu, Mbombo (Dk. 62 Hasan Ali Kaldırım), Mahmut Tekdemir (Dk. 71 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç (Dk. 62 Giuliano), Crivelli, Demba Ba

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin- Mert Yılmaz, Ersan Adem Gülüm, Veysel Sarı (Dk. 76 Omar Imeri), Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Bünyamin Balcı (Dk. 89 Mevlüt Han Ekelik), Amilton, Orgill (Dk. 62 Gökdeniz Bayraktar), Podolski (Dk. 61 Jahovic)

GOLLER: Dk. 11 ve Dk. 23 Visca, Dk. 26 İrfan Can Kahveci, Dk. 35 Crivelli, Dk. 83 Giuliano (Medipol Başakşehir) – Dk. 14 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 41 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)