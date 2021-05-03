ÖZET | Başakşehir - Ankaragücü maç sonucu: 2-1

Süper Lig'de 39. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ederken bu hafta oynanan maçlar nefesleri kesti. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta son şampiyon Başakşehir kendi sahasında Hikmet Karaman'ın takımın başına geçtikten sonra ligde kalma şansını yeşerten Ankaragücü'nü ağırladı. Maçı kazanan taraf 1-0 geriden gelerek 2-1'lik skorla Başakşehir oldu. Ligde düşme korkusu yaşamak istemeyen Aykut Kocaman'ın öğrencileri kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı ve rahat bir nefes aldı. Başakşehir böylece son 4 maçta 10 puan kazandı. Bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez geri düştüğü bir maçtan galip ayrılan Başakşehir, bu galibiyetlerin ikisini son iki karşılaşmada aldı.

Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 43'e yükseltti. Başkent ekibi Ankaragücü ise 38 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

Penaltı iptal edildi

Karşılaşmanın 8. dakikasında sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında ceza alanına çevrilen topa Kitsiou sert vurdu top Bolingoli'nin elinden döndü. Hakem beyaz noktayı gösterdi. VAR'ın devreye girmesiyle pozisyonu tekrar izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltıyı iptal etti.

Paintsil gol perdesini açtı

GOL | Maçta dakikalar 15'i gösterdiğinde Ankaragücü Paintsil'in golü ile skoru 1-0'a getirdi ve zorlu deplasmanda öne geçti. Sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında Pinto'nun ceza alanına çevirdiği topa Alper vurdu direkten dönen top Paintsil'in önünde kaldı. Onun şutunda top ağlara gitti.

Alper Potuk direğe takıldı

Mücadelenin 21. dakikasında Ankaragücü farkı 2'ye çıkarma şansından yararlanamadı. Ankaragücü yine hızlı geldi Panitsil'in pasında ceza yayında topla buluşan Alper kaleyi düşündü Volkan'ın dokunduğu top direkten kornere gitti.

Maçta dakikalar 25'i gösterdiğinde bu kez tehlikeli gelen Başakşehir cephesi oldu. Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Ömer'in ceza alanına ortasına sağ çaprazda Chadli vurdu top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Ankaragücü soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın 51. dakikasında ev sahibi Başakşehir sol kanattan gelmek istedi Bolingoli çizgiye indi ancak topun kontrolünü sağlayamayınca pozisyon autla sonuçlandı.

Aleksic skoru eşitledi

GOL | Mücadelenin 64. dakikasında ev sahibi Başakşehir'de sahneye çıkan Aleksic skoru eşitleyen golü kaydetti. Başakşehir atağında Visca'dan seken topu ceza alanında önünde bulan Aleksic vuruşunda fileleri havalandırdı.

Maçın 74. dakikasında Ankaragücü sol kanattan Lobzhanidze ile hızlı geldi kendi getirdiği topla çaprazdan ceza alanına girdi vuruşu savunmadan geri döndü.

79. dakikada Başkent ekibinde Ante Kulusic hızlı atağı faulle kesince hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli futbolcu bu kartla Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Junior Fernandes hatayı affetmedi

GOL | Maçın 88. dakikasında Başakşehir Junior Fernandes'in golü ile skoru 2-1'e getirdi. Kitsiou'ya yaptığı baskıyla topu kazanan Fernandes, ceza alanında sol çaprazdan vuruşunda topu ağlara gönderdi.

90+3. dakikada Ankaragücü tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Kulusic'in ortasına arka direkte Alper gelişine vurdu Volkan uzanarak topu çıkardı sonrasında savunma topu kornere gönderdi.

Halil Umut Meler mücadelenin son düdüğünü çaldı. Başakşehir sahasında Ankargücü'nü 2-1 mağlup etti.

Maçın 11'leri

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Mahmut, Duarte, Bolingoli, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Berkay, Visca, Aleksic, Chadli.

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasik, Endri, Saba, Alper, Pinto, Paintsil