(ÖZET) Başakşehir - Altay maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'in 14.haftasında Başakşehir ile Altay golsüz berabere kaldı. Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk puan kaybını yaşadı.

Maçtan Önemli dakikalar

Başakşehir - Altay maçı başladı.

6. dakikada Martin Rodriguez’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

20. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım’ın ortasında kale önünde iyi yükselen Stefano Okaka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

30. dakikada Tolga Ciğerci pasını sağ kanatta bulunan Fredrik Gulbrandsen’e aktardı. Gulbrandsen’in yerden sert ortasında ceza sahası içinde Stefano Okaka’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR’dan uyarı alan hakem Ümit Öztürk pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

38. dakikada defansın hatasında topu ceza sahası önünde topu alan Stefano Okaka’nın kaleci Mateusz Lis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı sona erdi.

52. dakikada Berkay'ın kullandığı serbest vuruşta top yakın köşeden, iki direğin birleştiği noktanın hemen üzerinden auta çıktı.

61. dakikada Başakşehir akınında Aleksic'in savunma arkasına nefis havalandırdığı topa Berkay ceza alanının ilk metrelerinden kafayı vurdu, oldukça yumuşak giden top çizgi üzerindeki kaleci Lis'in ellerinde kaldı.

64. dakikada Başakşehir yine etkili paslarla atak geliştirdi. Devamında Aleksic'in ceza yayı gerisinden sert şutunda kaleci Lis topu kurtardı.

69. dakikada Başakşehir yine gole yaklaştı. Visca'nın sağ kanattan ortasına arka direkteki Chadli hamle yaptı ancak boş durumda istediği dokunuşu yapamayınca top yandan auta çıktı.

70. dakikada sağ taç çizgisi önünde topu alan Caicara pasını içeri çıkardı. Visca sol ayağıyla sağ çaprazdan vurdu, yakın köşeye giden topu yine Lis çıkardı.

72. dakikada Visca sağ kanattan içeri taşıdığı topu penaltı noktasının hemen gerisindeki Aleksic'e çıkardı. Aleksic'in sol alt köşeye yerden vuruşunda top yandan auta çıktı.

76. dakikada ceza yayı üzerinde topu alan Berkay Özcan'ın sol alt köşeye sert şutunda Lis yine gole engel olmayı başardı.

Başakşehir - Altay maçı 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Berkay, Gulbrandsen, Chadli, Okaka

Altay: Mateusz, Cebrail, Murat, İbrahim, Kazım, Poko, Pinares, Thiam, Kappel, Rodriguez, Bamba

Başakşehir - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fatih Terim Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...







