(ÖZET) Başakşehir - Alanyaspor maç sonucu 2-0

Medipol Başakşehir, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra, yeniden devam kararı verilen Süper Lig’in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırladı. Okan Buruk yönetiminde harika bir sezon geçiren Başakşehir, Alanyaspor'u 2-0'lık skorla yenerek zirve yarşındaki iddiasını sürdürdü.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Edin Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Enzo Crivelli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

11. dakikada Skrtel'in kısa pasında Epureanu'dan önce araya giren Papiss Cisse, ceza alanı içine girdikten sonra pasını Bakasetas'a verdi. Bakasetas'ın altıpasın solundan yerden vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kurtardı.









20. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tzavellas’ın kafa vuruşunda savunmadan seken top kaleci Mert’te kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.

53’üncü dakikada Visca’nın ceza sahasına girerek yaptığı sert şutu kaleci Marafona çıkardı, devamında savunma topu uzaklaştırdı.

64’üncü dakikada Başakşehir golü buldu. İrfan’ın ortasında Mahmut Tekdemir’in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

80’inci dakikada Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. Visca’nın şutunda Tzavellas’ın müdahalesinde hakem Ali Şansalan önce korneri işaret etti. VAR Sistemi'nde pozisyonu inceledikten sonra hakem Şansalan ceza alanı içinde Tzavellas'ın elle oynadığını belirledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Visca takımının 2’nci golüne imza attı.

Mücadele Başakşehir’in 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın 11'leri

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Demba Ba, Crivelli

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih Uçan, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut (Dk. 88 Guldbrandsen), İrfan Can (Dk. 82 Azbuike), Visca (Dk. 90+2 Robinho), Aleksic (Dk. 82 Mehmet), Crivelli, Ba (Dk. 88 Berkay)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Caulker, Tzavellas, N’Sakala, Ceyhun, Salih (Dk. 73 Onur), Bakasetas, Efecan (Dk. 86 Umut), Fernandes, Cisse

GOLLER: Dk. 64 Mahmut, Dk. 80 (P) Visca (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Crivelli (Medipol Başakşehir) - Ceyhun, Fernandes, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Maçtan notlar

Süper Lig’in 27. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 yenen Medipol Başakşehir, puanını 56’ya yükseltip, lider Trabzonspor’u tekrar yakaladı. Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 6. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli takım, Trabzonspor’un averajla gerisinde ikinci sırada yer aldı. Rakibini Mahmut Tekdemir ve Visca’nın golleriyle puansız gönderen İstanbul ekibi, gelecek hafta deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Alanyaspor’a karşı 4 maç sonra kazandı

Turuncu-lacivertli ekip, elde ettiği galibiyetle Aytemiz Alanyaspor karşısındaki kötü gidişine de son verdi. Rakibiyle oynadığı son 4 maçı kazanamayan ve bu süreçte 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Medipol Başakşehir, bu kez Alanyaspor’a puan şansı tanımadı.

Evindeki yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle evindeki yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti. Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 2. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1’lik sonuçla alan turuncu-lacivertliler, sonrasında oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Beş oyuncu değişikliği hakkını da kullandı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Aytemiz Alanyaspor önünde 5 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmayı tercih etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni talimatıyla gelen 5 oyuncu değişikliği hakkını da kullanan Buruk, 82. dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine Azubuike ve Aleksic’in yerine Mehmet Topal, 88. dakikada Demba Ba’nın yerine Berkay Özcan ve Mahmut Tekdemir’in yerine Gulbrandsen, 90 2. dakikada da Edin Visca’nın yerine Robinho’yu oyuna sürdü.

Konuk ekip ise müsabakayı 2 oyuncu değişikliğiyle tamamladı.

Mahmut Tekdemir 2. golünü attı

Müsabakada Medipol Başakşehir’i 1-0 öne geçiren Mahmut Tekdemir, bu sezon ligdeki ikinci golünü Aytemiz Alanyaspor’a attı. Deneyimli futbolcu, bu sezon ilk golünü turuncu-lacivertli ekibin 18. haftada sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 4-1 yendiği maçta kaydetmişti.