(ÖZET) Başakşehir-Alanyaspor maç sonucu: 1-1

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor’u sahasında konuk etti. Süper Lig’de geçen hafta Galatasaray’a yenilen Medipol Başakşehir, şampiyonluğu Sarı Kırmızılı ekibe kaybetmiş ve 2. olmayı garantilemişti. Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesi ile ligde fırtınalar e3stiren taraflı tarafsız oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan Alanyaspor ise son haftayı 3 puanla kapatmak için sahaya çıktı. Ancak sahada kazanan çıkmadı ve ekipler 1-1'lik eşitlikle sezonu kapattılar.

Ev sahibi ekibin golü mücadelenin 6. dakikasında Ufuk Ceylan'ın sırtına çarpan topun filelere gitmesi sonucu gerçekleşti. Akdeniz ekibinin golü ise 16. dakikada Fernandez’in golü ile skoru eşitlemeyi başardı.

Başakşehir bu sonuçla 2018-2019 sezonunu 67 puanla 2. sırada tamamladı. Alanyaspor ise sezonu 44 puanla kapattı.

Maçtan dakikalar

6'ncı dakikada sol kanattan Clichy'nin ortasında Visca'nın kafa vuruşu önce üst direğe, sonrasında da kaleci Ufuk'a da çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

9'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Visca'nın plase şutu auta gitti.

16'ncı dakikada sol kanattan Cenk Ahmet'in ortasında Junior Fernandes isabetli bir kafa vuruşuyla beraberlik golüne imza attı: 1-1.

40'ıncı dakikada atak yönünün sağından kullanılan korner atışında Villafanez'in ortasında Fernandes'in kafa vuruşu az farla üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

56'ncı dakikada İrfan Can'ın çalımlarla ceza sahasına girip çektiği şut kaleci Ufuk'ta kaldı.

59'uncu dakikada Elia'nın pasında topla buluşan Napoleoni'nin şutu az farkla auta çıktı.

63'üncü dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından İrfan Can'ın ser şutu üstten auta çıktı.

68'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Cisse'nin şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

69'uncu dakikada Villafazen'in kullandığı korner vuruşunda Caulker'ın kafa vuruşunda kaleci Mert soluna uzanarak gole izin vermedi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçın 11'leri

Başakşehir: Mert, Caicara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan, İrfan Can, Napoleoni, Visca, Elia, Bajic

Alanyaspor: Ufuk, Nsakala, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, Ceyhun, Ozan, Villafanez, Efecan, Fernandes, Cisse

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk eden Medipol Başakşehir’in bugün kadrosuna kattığını duyurduğu yeni transferi Aziz Eraltay, karşılaşmayı tribünden izledi.

Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PSV’den kadroya dahil edilen 28 yaşındaki oyuncu, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.

Türkiye’de daha önce Bursaspor’da oynayan Aziz Eraltay, turuncu-lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Avcı’dan tek değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta Galatasaray ile oynanan maça göre ilk 11’de tek değişikliğe gitti.

Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında forma giyen ve sakatlığı nedeniyle bu maçta kadroda yer almayan Emre Belözoğlu’nun yerine Stefano Napoleoni’ye ilk 11’de şans verdi.

Deneyimli teknik adam, takımını Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Napoleoni, Elia ve Bajic 11’iyle sahaya sürdü.

Eksikler

Medipol Başakşehir’de sakatlıkları bulunan kaptan Emre Belözoğlu, Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, Senegalli golcü Demba Ba ve Arda Turan, maç kadrosuna alınmadı.

İstanbul ekibinde Emmanuel Adebayor da kadroda yer almadı.