ÖZET | Başakşehir - Alanyaspor maç sonucu: 0-0

Aykut Kocaman yönetiminde kümede kalma mücadelesi veren son şampiyon Başakşehir, Çağdaş Atan ile ligde ilk 4'ü kovalayan 5. sıradaki Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım da 1 puana razı oldu: 0-0.

Konuk Alanyaspor maç boyu daha üstün bir oyun ortaya koydu fakat gol bulamadı. İlk yarıda Efecan, 2. yarıda ise Tayfur'un kafa vuruşu direkten döndü. Başakşehir ise maç boyu isabetli şut çekemedi. İstanbul ekibi bu beraberlikle puanını 37'ye, Alanyaspor ise 56'ya yükseltti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

16’ncı dakikada Salih’in pasıyla ceza sahsına giren Efkan’ın yerden çıkardığı pasta Mustafa Pektemek’in gelişine şutu üstten auta çıktı.

28’inci dakikada sağ kanattan Visca, ceza sahası dışına yerden çıkardı, Ömer Ali’nin şutu üstten auta çıktı.

29’uncu dakikada Tayfur’un ceza sahsına ortasında Efecan’ın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü

41’inci dakikada Tayfur ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Volkan’dan dönen topu Mustafa Pektemek yeniden kaleye gönderdi ama kaleci Volkan yine gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

73’üncü dakikada Salih’in kullandığı duran topta Tayfur’un kafa vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü, Mustafa Pektemek tamamlamak istedi, Epureanu topu uzaklaştırdı.

79’uncu dakikada Efecan’ın sağ kanattan yaptığı ortaya Salih’in ceza sahası içinde gelişine şutu auta çıktı.

Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Uğur (Dk. 76 Mbombo), Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Mahmut, Tolga, Visca, Giuliano (Dk. 87 Berkay), Aleksic, Gulbrandsen (Dk.76 Crivelli)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Efkan (Dk. 90+ Umut), Berkan, Efecan (Dk. 86 Kadzior), Salih (Dk. 90+1 Ceyhun), Davidson (Dk. 77 Siopis), Mustafa (Dk. 86 Bareiro)

SARI KARTLAR: Visca (Medipol Başakşehir)

DHA